Фото: пресс-служба администрации Ошской области

На собрании работников образования в Ошской области 14 сентября глава области Зиядин Жамалдинов вручил молодым учителям сертификаты на земельные участки и квартиры, а также денежные премии.

Обладателями земельных участков стали пять учителей из Кара-Суйского и Узгенского районов, и три преподавателя из Чон-Алайского района.

Как сообщили «Клоопу» в областной администрации, денежные премии были вручены из резервного фонда главы региона, земельные участки — выданы айыл окмоту. Еще один земельный участок, выделенный учителю в Алля Анаровском айыл окмоту Араванского района, был предоставлен местными властями.

Фото: пресс-служба администрации Ошской области

Также были награждены учителя, ученики, которых получили наивысшие баллы при сдаче ОРТ — им было выдано по 10 тысяч сомов. Почетные грамоты и денежное вознаграждение получили и учителя, внесшие свой вклад при подготовке к новому учебному году.

Руководитель области пообещал, что учителя продолжат получать жилища и земельные участки. Обращаясь к чиновникам системы образования, Жамалдинов отметил, что уровень образования в регионе ниже, чем в других областях. В связи с этим и необходимо создавать особые условия для учителей.

«Я буду стараться создавать условия вам и в сфере образования. Давайте все вместе постараемся развивать сферу образования в области», — сказал он.

15 сентября в Кыргызстане начался новый учебный год. Школы и университеты будут проводить обучение в офлайн-режиме.

Власти решили начать новый учебный год 15 сентября, «в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы постепенно перейти в оффлайн режим для обеспечения качества обучения».