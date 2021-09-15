Независимые журналисты-расследователи Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)* заявили о прекращении своей работы в России.

*(OCCRP) – некоммерческая организация, которая объединяет более пятидесяти независимых СМИ со всего мира и публикует расследования о коррупции. «Клооп» также работает в партнерстве с OCCRP, что позволило опубликовать резонансные расследования о коррупционных схемах на кыргызской таможне.

Как пояснили в OCCRP, такое решение принято, чтобы защитить журналистов на фоне «кампании Кремля против независимой журналистики».

По словам главного редактора OCCRP Дрю Салливана, на данный момент работа редакции в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы.

«Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами», — говорится в сообщении Салливана.

В редакции отметили, что за последний месяц большинство их российских партнеров внесли в список «иностранных агентов»** или «нежелательных организаций». Получившие такой статус СМИ должны соблюдать жесткие требования, которые мешают выполнять их работу.

Несмотря на это, соучредитель организации Пол Раду сказал, что журналисты OCCRP продолжат выпускать расследования о России. Потому что эта страна «является крупным игроком», который «активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне».

Российским сотрудникам OCCRP предложил переехать в другие страны. Тем, кто отказался, выплатили выходное пособие и помогли с поиском новой работы.

**Российский закон об «иностранных агентах», принятый в 2012 году, известен уже далеко за пределами России. Он дает властям право включать в список «иностранных агентов» НКО и частные лица, которые получают поддержку из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Попав в список, они рискуют получить тюремный срок до пяти лет, если не сообщают о своей деятельности в точном соответствии с требованиями закона.

Правозащитники активно критикуют российский закон, называя его новейшим инструментом подавления инакомыслия и преследования НКО и журналистов. Но идеи, лежащие в его основе, уже взяли на вооружение авторитарные лидеры и антидемократические режимы по всему миру.

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