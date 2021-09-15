Депутат Жанар Акаев на своей странице в Фейсбуке назвал обвинения в планировании захвата власти «надуманными» и «безосновательными». Накануне в соцсетях распространилась запись якобы разговора Курсана Асанова с человеком, голос которого похож на экс-члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаеваева.

В подписи к видео написано, что Асанов, Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. После этого, Асанова задержали обвинив в том, что он в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку к насильственному захвату власти. Адвокатка Асанова Таалайгуль Токтакунова заявила СМИ, что разговор был давно, и запись смонтирована.

Что сказал Акаев?

В своём обращении Акаев назвал запись некачественным контентом «фабрики троллей». Депутат подчеркнул, что «не обсуждал и не планировал захват власти» ни с одним из политиков или общественных деятелей.

«Это ложь. Печально, что ложь и очернение становится нормой на государственном уровне. С другой стороны, смешно, потому что на основе видео с разговором политиков хотят предъявить обвинения. Этому некачественному видео даже первоклассник не поверит», — сказал он.

Депутат считает такие действия «большой ошибкой властей». Он напомнил, что власти, которые решили идти таким путём «хорошо не кончали».

«Если думают, что так напугают нас, а в парламент придут только подхалимы, они ошибаются», — подчеркнул он.

Ранее адвокат Асанова Икрамидин Айткулов сообщил, что по делу о попытке захвата власти проходят депутат Акаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, 14 сентября в Следственную службу МВД поступили материалы, в которых утверждается, что Атамбаев, Акаев, Асанов и другие намеревались насильственным путем с применением огнестрельного оружия захватить власть.

Письмо с требованием наказать

Также в сети распространилось письмо некоторых деятелей культуры, обращенное президенту Садыру Жапарову. Они попросили главу государства принять жесткие меры в отношении некоторых политиков, в числе которых Жанар Акаев.

В письме говорится, что 17 сентября они якобы собираются захватить власть, устроив вооруженный переворот.

Однако, некоторые из деятелей культуры, чьи имена указаны в письме заявили, что не видели само письмо.

«Так как я устала от беспорядков в обществе, дала согласие, но не подписала письмо. Это письмо я не видела. Людей, которых указали в обращении, я уважаю», — написала поэтесса Менди Мамазаирова на своей странице в Фейсбуке.

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