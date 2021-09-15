Министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев. Фото: Пресс-служба минэнергопром

Министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заявил, что в отопительный сезон у граждан не будет проблем с электроснабжением. Об этом министр сказал 15 сентября на круглом столе по вопросам энергосектора.

«Зимой кыргызстанцы будут обеспечены электроэнергией бесперебойно», — сказал Бекмурзаев.

По словам министра, из-за дефицита воды, Кыргызстан экспортирует электроэнергию из Туркменистана. Также Бекмурзаев сообщил, что на всех энергообъектах провели ремонт, чтобы предотвратить аварийные отключения.

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Он добавил, что работа над решением вопрос в энергетике продолжается, также идет работа и по проектам развития сектора.

«Начаты работы по строительству малых гидроэлектростанций. В Таласской области с участием президента была заложена капсула под строительство малой ГЭС Бала-Саруу», — напомнил Бекмурзаев.

Вопрос веерных отключений из-за нехватки электроэнергии уже поднимали в парламенте страны. 8 сентября депутат Бактыбек Турусбек задал вопрос замглаве энергетики и промышленности Таалайбеку Ибраеву не будет ли в этом осенне-зимнем периоде веерных отключений?

На что Ибраев ответил: «Даст Бог веерных отключений не будет». Чиновник добавил, что к 1 октября ведомство подведет итоги ремонтных работ.

Энергокризис и покупка электричества

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище оказалось мало воды. Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимы выяснилось, что граждан ожидают отключения электричества: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей.

Тогда Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов. К концу декабря 2020 года «Северэлектро» объявило, что до 1 апреля 2021 года больше не будет выдавать разрешения на трехфазные ввода хозяйственных нужд для бытовых потребителей. Тогда отмечали, что эта мера «принята для успешного прохождения зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения».

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

В августе 2021 года Кыргызстан заключил соглашение с Туркменистаном о покупке электроэнергии. Согласно документу, с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит в Кыргызстан более 500 млн кВтч электроэнергии.

Власти страны не раз отмечали, что энергопотребление растет с каждым годом. По этой причине часть нагрузки перебросили на ТЭЦ Бишкека, который увеличил выработку электроэнергии, чтобы справиться с потребностями кыргызстанцев.