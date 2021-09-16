Бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева задержали по делу золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Джоомарт Оторбаев

По данным Госкомитета, Оторбаев будучи премьер-министром* оказал давление на комиссию Госагентство охраны окружающей среды (ГАООСиЛХ) по проведению экологической экспертизы по генплану рудника, нарушив требования Водного кодекса и Закона «О воде». Следствие считает, что он это сделал в интересах Centerra Gold Inc. и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.

*Оторбаев был премьер-министром с 25 марта 2014 года по 24 апреля 2015 года.

«После задержания Джоомарта Оторбаева межведомственной следственной группой с ним будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие 48 часов, Первомайским райсудом Бишкека будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ГКНБ.

Допросы и задержания по делу «Кумтора»

Ещё 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев и ряд действующих депутатов, в том числе Асылбек Жээнбеков.

Из них суд уже признал виновным экс-депутатов Талантбека Узакбаева и Исхака Пирматова. Их обоих суд приговорил к штрафу в размере 300 тысяч сомов. Также по делу «Кумтора» в СИЗО ГКНБ до 30 сентября будут находиться Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Абылгазиева же отпустили под домашний арест до конца срока следствия. Он выплатил государству 50 млн сомов.

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Кроме них, 2 августа в Кыргызстан дать показания по этому делу даже вернулся беглый бывший президент Аскар Акаев.

Однако Акаев не был задержан, в отличии от других политиков. В тот же день он сообщил, что согласился помогать следствию, а спустя неделю покинул Кыргызстан.