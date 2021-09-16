Село Жузумжан Аксыйского района Джалал-Абадской области, где была зарегистрирована вспышка сибирской язвы, закрыто на карантин сроком на один месяц. Об этом «Клоопу» сообщил руководитель аппарата райадминистрации Мирлан Сагынбаев.

По его словам, местные жители находятся под наблюдением врача. При въезде в село установлены блокпосты, весь скот проверяется ветеринарами.

«В этом селе в первый раз вспышка сибирской язвы. На карантин закрыто только это село. Ведутся разъяснительные работы среди населения о сибирской язве. Запрещено впускать и выпускать скот из этой местности. При Союзе в селах Аксы, Уч-Коргон и Кош-Добо была выявлена сибирская язва. Тогда туши зараженного скота были сожжены, а место захоронения сверху цементировали. Есть предположение, что одно из таких мест было вскрыто», — сказал Сагынбаев.

На данный момент создана комиссия, которая определит, каким образом произошло заражение.

10 сентября в Аксыйском районе в больницу поступили семь пациентов с подозрением на сибирскую язву. 13 сентября врачи сообщили, что у двоих больных лабароторные анализы подтвердили сибирскую язву. Сибирская язва передалась от инфицированной коровы.

Кубанычбек Бектурдиев, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра карантина и особо опасных инфекционных заболеваний сообщил«Клоопу», что состояние двух инфицированных стабильное.

Еще 41 сельчанин ел мясо инфицированной коровы, им назначена антибиотикотерапия в домашних условиях. 10 человек из них — это дети до 14 лет.

Сибирская язва — опасное заразное заболевание, которое может передаваться от животных к человеку. Заболевание может привести к опухолям и язвам, которые, если не лечить, могут привести к летальному исходу.

За последние годы в Кыргызстане зарегистрировано более 50 случаев заболевания сибирской язвой. Большинство людей заболевают после употребления в пищу мяса зараженного животного.