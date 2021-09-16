Вечером 16 сентября Первомайский районный суд Бишкека принял решение отправить экс-зам главу МВД Курсана Асанова в СИЗО-50 по статье «Насильственный захват власти».

По информации пресс-службы суда, Асанов пробудет под заключением до 14 ноября 2021 года.

Кроме этого, глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова ранее сообщила, что прошения о заключении Асанова под стражу в СИЗО-50 подал гособвинитель.

Она добавила, что обычно в этом СИЗО содержатся «рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления». Об этом также в интервью журналистам сообщил и адвокат Асанова Икрамидин Айткулов.

«Там содержатся обвиняемые в особо тяжких преступлений. Это говорит о том, что МВД заинтересованы в определенном исходе этого дела», — заявил адвокат.

Дело Асанова и подозрение в захвате власти

Накануне в соцсетях распространилась запись якобы разговора Курсана Асанова с человеком, голос которого похож на голос экс-члена

совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева*.

*Издание 24.kg со ссылкой на источники сообщили, что Алмаза Сарыбаева тоже вызвали на допрос в следственную службу МВД. По данным издания, допрос касается дела о захвате власти.

В подписи к видео было написано, что Асанов, Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. После этого, Асанова задержали обвинив в том, что он в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку к насильственному захвату власти. Адвокатка Асанова Таалайгуль Токтакунова сказала СМИ, что разговор был давно, и запись смонтирована.

Позже другой адвокат Асанова Икрамидин Айткулов сообщил, что по делу о попытке захвата власти проходят депутат Акаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, 14 сентября в Следственную службу МВД поступили материалы, в которых утверждается, что Атамбаев, Акаев, Асанов и другие намеревались насильственным путем с применением огнестрельного оружия захватить власть.

Сам Акаев назвал запись «некачественным контентом фабрики троллей», а обвинения в планировании захвата власти «надуманными» и «безосновательными».

Депутат подчеркнул, что «не обсуждал и не планировал захват власти» ни с одним из политиков или общественных деятелей.

После этого, 15 сентября в МВД на допрос вызвали ряд политиков, которых допросили по делу о попытке захвата власти и обращения деятелей культуры. После допроса депутат Жанар Акаев сообщил, что оба этих дела объединили в одно.

Кроме Акаева на допросе побывали экс-спикер Канат Исаев, экс-министр обороны Исмаил Исаков и экс-депутат Ахматбек Келдибеков. На допрос также вызывали экс-члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева, а затем МВД сообщило о его задержании.