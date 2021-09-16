Министерство цифрового развития сообщило о запуске в тестовом режиме сервиса для хранения цифровых документов. Ведомство реализуют этот проект вместе с МВД.

По информации минцифрового развития, сервис «Цифровые документы» доступен в мобильном приложении госпортала Tunduk. В приложении будут доступны цифровые версии паспорта, водительских прав и техпаспорта на авто.

Эти цифровые документы граждане смогут предъявлять с телефона сотрудникам МВД и ГУОБДД по их требованию.

«В телефоне цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на авто подобны оригиналу пластиковых водительских прав и содержат уникальный QR-код, а также одноразовый пароль. Сотрудники ГУОБДД могут проверить их через планшеты и специальную программу», — рассказали в министерстве.

В ведомстве заверили, что весь процесс защищен и исключает мошенничества, а одноразовые коды для проверки генерируются автоматически и обновляются каждые три минуты.

Как использовать цифровые документы через Tunduk?

Чтобы использовать цифровые документы в приложении Tunduk нужно получить электронную подпись в одном из ЦОНов.