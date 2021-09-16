Министерство цифрового развития сообщило о запуске в тестовом режиме сервиса для хранения цифровых документов. Ведомство реализуют этот проект вместе с МВД.
По информации минцифрового развития, сервис «Цифровые документы» доступен в мобильном приложении госпортала Tunduk. В приложении будут доступны цифровые версии паспорта, водительских прав и техпаспорта на авто.
Эти цифровые документы граждане смогут предъявлять с телефона сотрудникам МВД и ГУОБДД по их требованию.
«В телефоне цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на авто подобны оригиналу пластиковых водительских прав и содержат уникальный QR-код, а также одноразовый пароль. Сотрудники ГУОБДД могут проверить их через планшеты и специальную программу», — рассказали в министерстве.
В ведомстве заверили, что весь процесс защищен и исключает мошенничества, а одноразовые коды для проверки генерируются автоматически и обновляются каждые три минуты.
Как использовать цифровые документы через Tunduk?
Чтобы использовать цифровые документы в приложении Tunduk нужно получить электронную подпись в одном из ЦОНов.
- скачать приложение Tunduk в App Store или Play Market;
- авторизоваться в приложении через электронную подпись;
- уже в приложении перейти в раздел «Цифровые документы»;
- выбрать документ и поделиться;
- продиктовать ПИН и короткий код, которые появятся на экране телефона.