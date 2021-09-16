Разбирательство между мэрией Бишкека и частной компанией «КомТрансКом» за вывоз мусора в Октябрьском районе столицы разрешилось. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«По итогам переговоров с муниципальным предприятием “Тазалык” и “КомТрансКом”, стороны пришли к согласию об отзыве исковых заявлений, а также о продолжении деятельности компании на территории Октябрьского района», — пояснили в мэрии.

Таким образом жители Октябрьского района Бишкека будут платить за вывоз мусора компании «КомТрансКом».

В свою очередь, фирма продолжит платить за использование контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора, установленных на территории Октябрьского района и своевременно вывозить то, что в них выбрасывают.

Спор между мэрией и «КомТрансКом» продолжался несколько недель. В муниципалитете говорили, что компания не исполняет свои обязательства должным образом и уже передала эти полномочия «Тазалыку».

Однако, в «КомТрансКоме» ответили, что мэрия незаконно отменила договор о вывозе мусора, который еще действовал.

В итоге жители Октябрьского района оказались в ситуации, когда начали получать две квитанции за вывоз мусора — от «Тазалыка» и «КомТрансКома». Позже мэрия сообщила жителям, чтобы они не платили ни по одной из квитанций до разрешения спора.