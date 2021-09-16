«Энергоэффективный дом, это дом который не требует ресурсов. Не требует ресурсов именно в эксплуатации — сколько он потребляет энергии на отопление, охлаждение летом, — рассказывает Сайкал, — Здесь нет стандартных батарей настенных, нет радиаторов. Первоначальная идея в этом доме сделать только за счет отапливания солнечной энергии».

В доме Сайкал сделала все, чтобы максимально использовать солнце — на всех трех этажах на южной стороне стоят панорамные окна. Когда зимой солнце будет низко, его лучи будут полностью попадать в дом. Летом солнце будет высоко — благодаря прямому углу козырька и белым балконам дом не будет нагреваться.

На крыше дома красуются три солнечные батареи, которые нагревают воду и теплые полы в доме.

Идея построить такой дом пришла к Сайкал в Швейцарии, где она училась и работает уже 12 лет. По словам архитекторки, в стране часто используют солнце для обогрева дома — это более экологично и экономно.

Однако Сайкал пошла дальше в вопросе экологии — она установила в доме систему переработки пищевых отходов. Благодаря этому ее семья сможет создавать компост из картофельной кожуры или арбузные корки.

Мечта возводить здания пришла к Сайкал еще в детстве, когда она жила в селе Виноградное. Как вспоминает архитекторка, в их маленьком доме всегда было очень холодно и неуютно — ей приходилось одеваться тепло даже летом.

«Жилищные проблемы меня всегда интересовали. Мне было интересно, как этого можно избежать и как сделать. Папа у меня тоже был архитектором, но он рано умер. И все его журналы, литература, которую я потом обнаружила, они были для меня вдохновляющими. И я еще хорошо рисовала, было понятно что я буду архитектором или дизайнером», — рассказывает Сайкал.