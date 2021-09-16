Этот партнерский материал создан по проекту «Девочки в науке» совместно с «Центром защиты детей» и ЮНИСЕФ
С окончанием лета в Бишкеке снова начнутся холода, а вместе с этим и отопительный сезон. Уже ближе к зиме столица покроется смогом, а из труб жилых домов будет идти серая дымка. Сайкал Жунушова — архитекторка и полгода назад она начала строить экологичный энергоэффективный дом для своей семьи.
Сайкал в белом платье и балетках ходит по двухэтажному зданию и ловко показывает детали строительства. В этом доме нет ни батарей, ни котельни — дом отапливается благодаря солнцу.
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«Энергоэффективный дом, это дом который не требует ресурсов. Не требует ресурсов именно в эксплуатации — сколько он потребляет энергии на отопление, охлаждение летом, — рассказывает Сайкал, — Здесь нет стандартных батарей настенных, нет радиаторов. Первоначальная идея в этом доме сделать только за счет отапливания солнечной энергии».
В доме Сайкал сделала все, чтобы максимально использовать солнце — на всех трех этажах на южной стороне стоят панорамные окна. Когда зимой солнце будет низко, его лучи будут полностью попадать в дом. Летом солнце будет высоко — благодаря прямому углу козырька и белым балконам дом не будет нагреваться.
На крыше дома красуются три солнечные батареи, которые нагревают воду и теплые полы в доме.
Идея построить такой дом пришла к Сайкал в Швейцарии, где она училась и работает уже 12 лет. По словам архитекторки, в стране часто используют солнце для обогрева дома — это более экологично и экономно.
Однако Сайкал пошла дальше в вопросе экологии — она установила в доме систему переработки пищевых отходов. Благодаря этому ее семья сможет создавать компост из картофельной кожуры или арбузные корки.
Мечта возводить здания пришла к Сайкал еще в детстве, когда она жила в селе Виноградное. Как вспоминает архитекторка, в их маленьком доме всегда было очень холодно и неуютно — ей приходилось одеваться тепло даже летом.
«Жилищные проблемы меня всегда интересовали. Мне было интересно, как этого можно избежать и как сделать. Папа у меня тоже был архитектором, но он рано умер. И все его журналы, литература, которую я потом обнаружила, они были для меня вдохновляющими. И я еще хорошо рисовала, было понятно что я буду архитектором или дизайнером», — рассказывает Сайкал.
В Швейцарию Сайкал уехала в 2009 году на учебу — открыла там архитектурное бюро и возводит здания для местных жителей и предпринимателей. В Кыргызстане она преподает курсы для будущих архитекторов и рассказывает им об экологичном и осознанном строительстве.
Несмотря на это Сайкал сталкивается со стереотипами о ее роли в профессии. По ее словам, ей часто приходится доказывать свою роль и профессионализмна стройке, также сталкиваться с менсплейнингом.
*Менсплейнинг — снисходительная манера у мужчин объяснять женщинам то, в чем и так разбираются. Например, когда мужчина как ребенку объясняет женщине про автомобили или футбол, даже если она этим увлекается или работает в этой сфере.
Из-за стереотипов и гендерного неравенства в Кыргызстане женщины реже выбирают технические науки — 2020 году в сфере архитектуры учились 79% мужчин и только 21% женщин. Архитекторами в стране также намного чаще работают мужчины.
«В начале приходится объяснять, что ты не просто женщина, а специалист в своем деле, что ты автор этого проекта и все делаешь не просто так. И ты приезжаешь не для простого просмотра, а чтобы обсудить с ними конкретную задачу. Это в первое время приходится делать, потом когда они видят твои сильные аргументы, твою сильную сторону и без тебя уже не обходятся», — говорит Сайкал.
Архитектор считает, что с помощью энергоэффективных домов Кыргызстан сможет значительно решить проблему с чистым воздухом. Сайкал хочет работать не только в Швейцарии, но и в Кыргызстане, чтобы строить больше экологичных зданий.
«Экология в Кыргызстане [ухудшается]. С каждым годом Бишкек теряет зеленые насаждения, теряет деревья. […] За счет того что у нас в Кыргызстане очень много солнца, даже зимой, когда холодно и снег лежит, у нас все время солнце. И вот эта идея… Почему бы нам не воспользоваться нашим преимуществом», — говорит Сайкал.
Текст: Иманалиева Айзирек
Видео: Александр Александров