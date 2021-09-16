Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с сестрой Умутбека Алтынбек уулу, погибшего во время октябрьских событий 2020 года.

По информации пресс-службы мэрии, градоначальник извинился за задержку с предоставлением квартиры семье погибшего. Джунушалиев сообщил, что мэрия уже внесла в Бишкекский горкенеш проект постановления о безвозмездной передаче квартиры.

Мэр Айбек Джунушалиев с сестрой Умутбека Алтынбек улуу. Фото / пресс-служба мэрии Бишкека

По словам Джунушалиева, это вопрос рассмотрят на сессии горкенеша уже 28 сентября. Семье Умутбека выделят квартиру по улице Анкара, в доме №202\2 — это микрорайон Тунгуч.

«Как только постановление будет утверждено, Управление муниципальным имуществом заключит договор о передаче новой двухкомнатной квартиры, полезной площадью 65,9 кв метров в собственность», — сообщили в мэрии.

Ранее пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев сообщил, что глава государства «ещё в октябре-ноябре» 2020 года дал поручение выделить квартиру семье погибшего парня.

«Но в силу безответственного отношения отдельных чиновников столичной мэрии, этот вопрос не был решен своевременно. Вопрос находится на личном контроле главы государства», — отметил тогда пресс-секретарь.

Гибель Алтынбека уулу

Умутбек Алтынбек уулу погиб во время массовых протестов в Бишкеке 5 октября. Он получил не совместимые с жизнью ранения от осколков дымовой гранаты. 19-летнего Алтынбек уулу похоронили в Баткене 8 октября 2020 года.

Во время беспорядков на площади Ала-Тоо в Бишкеке пострадали более 1000 человек. 5 октября между митингующими против результатов выборов в парламент и правоохранительными органами возникло противостояние. Сотрудники силовых структур стреляли по митингующим резиновыми пулями, применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Демонстранты в ответ закидывали силовиков камнями и палками. В результате беспорядков митингующим удалось захватить Белый дом и разгромить его.