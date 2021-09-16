Начальником Управления капитального строительства города Ош назначен начальник управления капитального строительства Администрации президента Эмильбек Абласанов. Соответствующее распоряжение 15 сентября подписал глава города Алмаз Мамбетов.

Вышеуказанным управлением более пяти лет руководил Шукурали Мадаминов, он покинул должность по собственному желанию. Это произошло после того, как журналисты-расследователи Али Токтакунов и Ажибай Пайзидин уулу опубликовали расследование, касающееся работы Мадаминова.

По данным расследователей, за последние пять лет, что он возглавлял ведомство, оно провело более 300 тендеров на сумму 1 млрд 143 млн сомов. Тендеры на сумму 340 млн сомов при этом выиграли компании, аффилированные с Мадаминовым.

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Новый глава Управления капитального строительства мэрии города Ош — тоже активный участник тендеров. Компания, связанная с личностью Эмильбека Абласанова, согласно информации из открытых источников, выиграла гостендеры на сумму более 131 млн сомов, когда он занимал различные государственные посты.

Абласанов и «Авангард и Ко»

Абласанову 50 лет. Он — уроженец села Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области. Свою трудовую деятельность чиновник начал мастером на мобильной механической колонне Кара-Ункур.

Также он работал в Ноокенском и Базар-Коргонском районных отделениях Социального фонда, Государственном фонде экономического развития при Министерстве финансов, Ноокенской райгосадминистрации, строительном управлении аппарата президента и ГП «Кыргыз Курулуш Сервис».

Некоторое время Абласанов владел ОсОО «Авангард и Ко», которое было основано в 2009 году. Эта компания была фигурантом уголовного дела в 2014 году — тогда сотрудники милиции установили, что компания «Авангард и Ко» выиграла тендер на укрепление берега реки Кара-Булак в Ноокене, но работа была выполнена некачественно.

Несмотря на это, чиновники производственного управления автомобильных дорог приняли строительные работы.

Издание Factcheck.kg опубликовало информацию о том, что Абласанов после того, как в 2019 году начал работать в управделами президента, передал компанию «Авангард и Ко» своему 19-летнему сыну Эрмеку Абласанову. После перерегистрации компания выиграла тендеры на общую сумму 32 млн сомов.

Скриншот из видеоматериала издания Factcheck.kg

В общей сложности эта компания, начиная с 2011 года, принимая участие в государственных тендерах, выиграла 131 млн 600 тысяч сомов. Журналисты выяснили, что большинство выигранных тендеров были опубликованы Масынским айыл окмоту — в 2016 году старший Абласанов был избран депутатом местного кенеша.

Позже Эмильбек Абласанов сообщил изданию Factcheck.kg, что официальным исполнительным директором ОсОО «Авангард и Ко» является Нурсеит Сейткулов. Также Абласанов прикрепил ряд документов, где указано, что Сейткулов работает в его компании с 2009 года.