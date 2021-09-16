Пресс-центр ГКНБ сообщил, что по факту мошенничества в ходе избирательной кампании перед парламентскими выборами 2020 года задержан экс-депутат и член партии «Кыргызстан» Ч.Р. Его водворили в ИВС ГКНБ.

Ряд СМИ сообщили, что задержали экс-депутата парламента Руслана Чойбекова.

Руслан Чойбеков. Фото: КНИА «Кабар»

По данным Госкомитета, экс-нардеп получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат, «тем самым причинив ущерб заявителю в особо крупном размере». В Госкомитете добавили, что его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Ч.Р. меры пресечения на весь период следствия, в ходе которого будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех причастных к данному преступлению лиц», — сообщили в Госкомитете.

Задержание члена ЦИК Эшимова

Ранее по схожему подозрению в мошенничестве сотрудники ГКНБ задержали члена ЦИК Акылбека Эшимова.

Акылбек Эшимов. Фото: КНИА «Кабар»

По данным спецслужбы, Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взял у одного из кандидатов $550 тысяч. В обмен на то, чтобы его имя включили в первую пятерку в списке этой же партии на парламентских выборах 2020 года.

«Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч кандидату А.Д., а $250 тысяч присвоили себе», — отметили в ГКНБ.

Генпрокуратура уведомила Эшимова о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». После этого его задержали и водворили в СИЗО ГКНБ на весь период следствия.

Позже Центризбирком заявил, что в полномочия ЦИК не входят вопросы по выдвижению кандидатов от партий.

«Вопросы формирования списка кандидатов партий на выборы относятся к исключительно внутренней компетенции партий: партии самостоятельно формируют списки кандидатов на выборы и утверждают их на собственных съездах», — уточнили в ЦИК.

В ведомстве добавили, что комиссия надеется на объективное расследование.

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