По его мнению, широкий общественный резонанс убийства девушки привёл «не к возмездию за преступную халатность, а способствовал только увеличению суммы взятки с милиционеров, ответственных за гибель девушки».

Если не работает официальный правопорядок и официальное правосудие, мы вынуждены провести самостоятельное расследование и вынести его на рассмотрение общественного суда […] Большая просьба к журналистам и блогерам оказать содействие в гражданском расследовании милицейской халатности, приведшей к гибели человека», — обратился он.

До этого Токтакунов обвинил сотрудников столичной милиции и прокуроров в служебном подлоге. По его словам, они сфальсифицировали документы, связанные со своими действиями в период поисков Канатбековой.

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Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.

После убийства в течение двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев.

Их всех суд признал виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.

Обвиняемые по делу о похищении Айзады Канатбековой на суде 14 сентября. Фото: Айдай Токоева / «Клооп»

Кроме того, все обвиняемые должны возместить Назгуль Шакеновой — солидарно 100 тысяч сомов в качестве морального и материального ущерба.

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Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой.

Похищение, убийство и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. 8 апреля, на следующий день после того, как нашли тело девушки, сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека и министра внутренних дел. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Протестующие 8 апреля собрались у здания МВД в Бишкеке. Фото: Айдай Токоева / Клооп Руководство столичной милиции на пресс-конференции, в центре экс-начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

10 апреля МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

В числе тех, кто лишился должности начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев*, его заместитель Эрлан Атантаев, а также начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов, который до этого заявил, что поиску похитителей мешали бюрократические проволочки.

*Однако ранее Токтакунов заявил, что Матмусаев снова работает в МВД. По его словам, его назначили советником главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом же писали СМИ со ссылкой на свои источники, однако само МВД не сообщало о назначении Матмусаева на эту должность.

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