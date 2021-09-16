В Генпрокуратуре опровергли слова адвоката Нурбека Токтакунова о том, что дело о халатности сотрудников милиции приведших к убийству Айзады Канатбековой прекращено. В надзорном органе заявили, что следствие идёт и дело «находится на особом контроле» прокуратуры.
В Генпрокуратуре напомнили, что 8 апреля прокуратура Бишкека зарегистрировала досудебное производство по статье «Халатность» в отношении сотрудников УВД Первомайского района столицы.
«Сообщения […] о прекращении производства в отношении сотрудников милиции по […] не соответствует действительности. В настоящее время уголовное дело на стадии расследования в городском управлении ГКНБ», — подчеркнули в надзорном органе.
Что сказал адвокат?
Ранее адвокат Нурбек Токтакунов заявил, что дело о милицейской халатности, приведшей к убийству Айзады Канатбековой, прекращено Генпрокуратурой. Адвокат представляет интересы потерпевшей стороны, которой выступает мать убитой Айзады Канатбековой Назгуль Шакенова.
«Об этом устно сообщил следователь ГКНБ Ормон Амангулов, которого родственники Айзады случайно встретили в здании Первомайского суда. Официально об этом никто не информировал потерпевшую сторону и их защитников. Однако полное отсутствие какой-либо информации о ходе следствия в течение вот уже пяти месяцев с момента гибели Айзады, подтверждает информацию о прекращении дела», — написал Токтакунов у себя на странице в фейсбуке.
По его мнению, широкий общественный резонанс убийства девушки привёл «не к возмездию за преступную халатность, а способствовал только увеличению суммы взятки с милиционеров, ответственных за гибель девушки».
Если не работает официальный правопорядок и официальное правосудие, мы вынуждены провести самостоятельное расследование и вынести его на рассмотрение общественного суда […] Большая просьба к журналистам и блогерам оказать содействие в гражданском расследовании милицейской халатности, приведшей к гибели человека», — обратился он.
До этого Токтакунов обвинил сотрудников столичной милиции и прокуроров в служебном подлоге. По его словам, они сфальсифицировали документы, связанные со своими действиями в период поисков Канатбековой.
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Похищение и убийство Айзады Канатбековой
Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.
После убийства в течение двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев.
Их всех суд признал виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.
Кроме того, все обвиняемые должны возместить Назгуль Шакеновой — солидарно 100 тысяч сомов в качестве морального и материального ущерба.
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Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой.
Похищение, убийство и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. 8 апреля, на следующий день после того, как нашли тело девушки, сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека и министра внутренних дел. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.
10 апреля МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.
В числе тех, кто лишился должности начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев*, его заместитель Эрлан Атантаев, а также начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов, который до этого заявил, что поиску похитителей мешали бюрократические проволочки.
*Однако ранее Токтакунов заявил, что Матмусаев снова работает в МВД. По его словам, его назначили советником главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом же писали СМИ со ссылкой на свои источники, однако само МВД не сообщало о назначении Матмусаева на эту должность.
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