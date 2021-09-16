Замминистра культуры Салтанат Аманова 16 сентября на пресс-конференции сообщила, что минкультуры планирует открыть государственный исторический музей в Бишкеке в ноябре 2021 года.

Исторический музей в Бишкеке, 1 сентября 2021 года. Фото: Ислам Розиев / Клооп.

По её словам, по вопросу открытия исторического музея ведутся переговоры с немецкими специалистами по IT-технологиям, экспозиционной и выставочной деятельности.

«Мы планируем в ноябре. Даст бог, шани гости придут [немецкие специалисты] и закончат свою работу. Тогда мы будем готовы открыть. Работы по внутренней экспозиции завершены», — сказала она.

Музей под замком

Исторический музей в Бишкеке закрыт для посетителей уже больше пяти лет. В марте 2016 года его закрыли на ремонт, и планировали закончить реконструкцию за полтора года, но открытие музея неоднократно откладывалось.

К тому же ноябре 2016 года в здании произошел пожар. Администрация музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся у музея находятся в целости.

Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что по внутренними документам музея, как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре.

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За время пока музей закрыт чиновники из минкультуры и правительства успели дать множество обещаний, говоря, что музей откроется такого-то числа.

В январе 2018 года музей посетил тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда сообщалось, что музей откроют в марте того года. Но открытие музея перенесли.

Сооронбай Жээнбеков в историческом музее, 12 января 2018 года. Фото: пресс-служба президента

Уже 7 августа 2018 года начальник Управления сохранения и развития историко-культурного наследия Минкультуры Чолпон Тентиева сообщила, что музей откроют ко Дню независимости 31 августа того года. Но к этому сроки не успели закончить ремонтные работы и открытие вновь перенесли.

К тому же, ещё летом 2018 года Генпрокуратура начала расследование по факту реконструкции исторического музея. Затем надзорный орган объединил дела о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и строительства ипподрома в Чолпон-Ате в одно.

Ущерб государству по этим делам оценили в более чем 200 млн сомов. Обвинение в коррупции предъявили шестерым чиновникам, в числе которых и экс-премьер-министр Сапар Исаков.

*В июне 2020 года райсуд в Бишкеке приговорил Исакова к 18 годам заключения за растрату бюджетных денег в ходе музейной реконструкции и за другие преступления по коррупционным статьям. Однако, в декабре 2020 года Верховный суд отменил приговор по делу Исакова и отправил дело на пересмотр.

«Музей закрыт в связи с расследованием, которое было начато по ее реконструкции. Уголовное дело пока не завершено и поэтому мы не знаем точно», — так сообщили журналистам в минкультуры в апреле 2019 года на вопрос «когда откроется музей».

Традиционные кыргызские ковры и домашняя утварь, выставленные в Национальном историческом музее Кыргызстана до начала масштабной реконструкции. Фото: Страница Национального исторического музея Кыргызстана в Facebook

В июле того года тогдашний министр Азамат Жамангулов сообщил, что «ключи от всех программных приложений, по которым работает музей после реконструкции, находятся у тех, кто это делал».

Он тогда рассказал, что кыргызская сторона должна немецкой фирме-подрядчику долг примерно в 225 тысяч евро. Уже в декабре 2019 года Жамангулов заявил, что музей откроют в начале 2020 года.

«В рамках уголовного дела мы ее еще не выплатили. Как только выплатим, они отдадут ключи», — сказал он.

Однако музей в 2020 году так и не открылся.

В апреле 2021 года нынешний министр культуры Кайрат Иманалиев говорил, что открытие музея планируется 31 августа. Но музей для посетителей так и не открыли.

Центральный вход в Исторический музей, 1 сентября 2021 года. Фото: Ислам Розиев / Клооп.

В итоге спустя более пяти лет реконструкция, стоимостью $21,5 млн, так и не завершена. Созданный в стиле советского модернизма музей в центре города остается закрытым для посетителей.

В мае 2021 года стало известно, что есть несколько проблемных вопросов, которые не позволяют учреждению возобновить работу. Власти Кыргызстана до сих пор не выплатили немецкой фирме-подрядчику долг примерно в 226 тысяч евро.

МВД республики еще не закончило испытания новой системы безопасности в музее. Кроме того, в музее до сих пор проблемы с IT-обеспечением.

Также суд по делу о коррупции при реконструкции музея тоже может стать препятствием для его открытия.