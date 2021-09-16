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Журналист Сыргак Абдылдаев, на которого покушались (ему нанесли 21 ножевое ранение) еще в 2009 году заявил, что в Кыргызстане под грифом «секретно» началась реабилитация семьи изгнанного президента Курманбека Бакиева.

Об этом Абдылдаев сообщил на своей странице в фейсбук, вместе со своим заявлением он опубликовал и документы судебных органов.

Так, по его словам, бывший адвокат Бакиевых *Александр Мощин просит Верховный суд пересмотреть и отменить судебный приговор по уголовным делам расхищения Бакиевыми $220 млн российского кредита и соучастии в незаконном захвате «Инвестиционный банк Иссык-Куль».

*Александр Мощин известен не только тем, что работал адвокатом семьи Бакиевых. Мощин также работал представителем Садыра Жапарова на президентских выборах.

«В итоге Верховный суд выносит решение отменить судебный приговор в отношении бывшего бакиевского председателя Нацбанка Марата Алапаева, который ранее дал признательные показания, что отрейдировал Иссык-Кульский банк по непосредственному указанию Бакиевых», — написал Абдылдаев.

Алапаева признал виновным Первомайский районный суд Бишкека еще в 2017 году. Тогда его приговорили к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: журналист Сыргак Абдылдаев Фото: журналист Сыргак Абдылдаев Фото: журналист Сыргак Абдылдаев Фото: журналист Сыргак Абдылдаев Фото: журналист Сыргак Абдылдаев Фото: журналист Сыргак Абдылдаев Фото: журналист Сыргак Абдылдаев

Журналист отметил, что по этому уголовному делу проходят Максим и Жаныш Бакиевы.

«Помимо экономических дел сейчас уже скрытно пересматриваются уголовные дела по апрельскому расстрелу 2010, заказному убийству Медета Садыркулова и Сергея Слепченко», — заявил Абдылдаев.

В постановлении Верховного суда, опубликованной журналистом говорится, что жалоба Мощина о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворили 18 августа 2021 года. В самом Верховном суде на момент публикации материала не дали комментариев по опубликованным Абдылдаевым документам.

О возвращении Бакиевых в Кыргызстане заговорили еще до того как Садыр Жапаров стал президентом. Более того, сам Жапаров во время агитации в Ошской области заявил, что вернет в Кыргызстан беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если их «народ простит».

В итоге один беглый президент — Аскар Акаев — вернулся в Кыргызстан 2 августа 2021 года, но не надолго. Его приезд был связан с делом о коррупции на «Кумторе». Сразу в день прибытия его доставили в ГКНБ где он дал показания и согласился помогать следствию. Спустя неделю Акаев покинул страну.

Беглый клан Бакиевых

Клан Бакиевых не бедствует за границей. Бакиев живет в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Во время столкновений 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома.

Курманбек Бакиев заочно осужден на 30 лет лишения свободы и объявлен в розыск. Его брат Жаныш Бакиев заочно приговорен к пожизненному сроку, а сын Максим — заочно осужден на 25 лет заключения с конфискацией имущества.

Все эти заочные осуждения никак не мешают братьям Бакиевым вольготно жить в Беларуси и заниматься бизнесом, Максим Бакиев проживает в Великобритании — у него поместье в графстве Суррей.

В Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

Курманбек Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».

А буквально в июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.

Бакиев, его родственники и другие приближенные лица обвинены в следующих преступлениях: