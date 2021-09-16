Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе. Фото: president.kg

Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что Садыр Жапаров на саммите глав стран ОДКБ обозначил свою позицию по событиям в Афганистане. Месяц назад после вывода войск США и их союзников в этой стране к власти пришли представители «Талибана»*.

*«Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане и ряде стран мира.

По информации пресс-службы, Жапаров «выразил серьезную озабоченность текущей ситуацией в Афганистане, которая может негативно повлиять на безопасность государств-членов ОДКБ». Такое влияние окажет «формирование теократического государства» в регионе.

При этом Жапаров заверил, что Кыргызстан привержен «невмешательству в внутренние дела» Афганистана и «поддержке дружественных отношений» с этой страной.

Он отметил «необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам» для «скорейшей стабилизации ситуации в стране».

«Мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства, с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства», — заключил Садыр Жапаров.

Кыргызское посольство в Афганистане после захвата страны талибами одно из немногих продолжило работу и не эвакуировалось. Но руководство там сменилось: Садыр Жапаров 9 сентября подписал указ об освобождении Мирослава Ниязова от должности главы дипмиссии.

По данным администрации президента, Ниязов покинул пост «по собственному желанию». Незадолго до этого Ниязов дал интервью, где заявлял, что «рано» говорить о признании властями Кыргызстана режима «Талибана». Но упомянул, что для Кыргызстана «неизбежно какое-то сотрудничество с “Талибаном”».



Ранее президенты центральноазиатского региона уже обсуждали вопросы угрозы «Талибана». Кроме этого, глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев говорил, что ситуация с талибами в Афганистане представляет угрозы и для Кыргызстана.

По его словам, угрозу может представлять переселение беженцев, которые могут перейти сначала границу Узбекистана и Таджикистана, а затем оказаться в Кыргызстане.

«Мы к таким угрозам готовимся, в этом направлении ведется активная работа, разведка идет. На фоне вывода войск из Афганистана террористические организации перешли к активной фазе своей деятельности на центральноазиатские страны, в том числе и в нашу сторону», — сказал Ташиев.

О том, что происходит в Афганистане, можно прочитать здесь: