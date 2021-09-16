Суд по делам о банкротстве Нью-Йорка 15 сентября, рассмотрев иск адвокатов Centerra Gold Inc. по рудник Кумтор отказал в наложении санкций на правительство Кыргызстан. Об этом пишет Tazabek со ссылкой на «Кумтор Голд Компани» (КГК), которая сейчас находится под внешним управлением властей страны.

Судья подчеркнула, что действия Кыргызстана не нарушают в настоящее время предыдущий приказ суда об «автоматическом приостановлении».

«Так как продление временного внешнего управления было продолжением статус-кво, отсрочка и запрос документов судами Кыргызской Республики не являлись решениями по существу дела, а уголовные расследования подпадают под соответствующие исключения, и утверждения о возможной денонсаций соглашений не переросли в реальные практические нарушения автоматического приостановления, введенного ранее судом Нью-Йорка», — сообщили в КГК.

О чём просила Centerra?

25 августа дочерние компании Centerra «Кумтор голд компани» и «Кумтор оперейтинг компани» (КОК) подали в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка ходатайство с требованием наложить на правительство Кыргызстана штраф «в связи с незаконным захватом золотодобывающего рудника Кумтор».

Сумму неустойки адвокаты Centerra оценили в $1 млн в день.

Также в иске говорилось, что Кыргызстан нарушает постановления cуда и продолжает лишать КГК и КОК защиты, предоставляемой им в соответствии с кодексом США о банкротстве.

Кроме штрафа, жалоба была подана, чтобы получить предписание к правительству Кыргызстана о прекращении усилий по закрытию дела. Вместе с этим в жалобе говорится о приостановке полномочий временного управляющего «Кумтора» Тенгиза Болтурука и судебных разбирательств по делу, проходящих в Кыргызстане.

Но на этом суды из-за ситуации вокруг рудника не закончатся. Процесс в суде Нью-Йорка продолжится в октябре.

Суд о банкротстве

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства.

Иск подали после того, как правительство Кыргызстана ввело внешнее управление на Кумторе за экологические нарушения и нарушение законов. Centerra же расценивает действия властей страны, как «захват контроля над рудником, основанный на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях».

19 июля суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка рассмотрел ходатайство канадской компании Centerra Gold Inc. о банкротстве «Кумтора» и решил временно отклонить его рассмотрение.

Затем 19 августа стало известно, что суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка отложил на неопределённый срок заседание, где должны были рассмотреть иск о банкротстве «Кумтора».

Читать по теме: «Кумтор»: Цель Centerra — опорочить Кыргызстан и остановить деятельность рудника

Centerra: Ущерб от захвата «Кумтора» правительством Кыргызстана составил около $1 млрд