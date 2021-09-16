Отмена результатов местных выборов в Токмаке, Оше и Бишкеке в мае 2021 года стала для страны неожиданностью: прецедентов не было, а сами выборы нельзя назвать более «грязными», чем предыдущие кампании. Мало того, чтобы отмена была законной, ЦИКу пришлось пойти на хитрость. Как именно Центризбиркому удалось продавить повторное голосование, разбирался дата-отдел «Клоопа».

«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции.

С октября 2020 года году в Кыргызстане четыре раза провели выборы и два раза — референдум по смене Конституции. 28 ноября ожидаются еще одни выборы — парламентские.

Голосования любого уровня в Кыргызстане проводит Центризбирком, и именно от решения комиссии зависит, насколько прозрачно пройдут выборы и придут ли к власти те, кого выбрал народ.

В мае 2021 года, через месяц после выборов депутатов местных кенешей, ЦИК отменила итоги в городах Токмак, Ош и Бишкек. Неожиданно, ведь за всю историю Кыргызстана результаты голосования отменялись лишь однажды — в октябре 2020 года. Тогда после выборов в Жогорку Кенеш в стране начался затяжной политический кризис. По стране прокатилась волна митингов, на улицы вышли люди, обвиняющие партии в давлении и подкупе избирателей. В конце концов в Бишкеке протестующие захватили Белый дом, а президент Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.

Ничего подобного в апреле 2021 в Кыргызстане не было. Да и сами выборы прошли, на первый взгляд, не менее и не более «грязно», чем все им предшествовавшие.

Так что на самом деле заставило ЦИК отменить итоги? Что произошло в Бишкеке, Оше и Токмаке, чего не было в других регионах?

Чтобы разобраться, мы проанализировали каждое нарушение, зафиксированное на участках с отмененными итогами. Мы изучили все жалобы, поданные в ЦИК, и ответы на них.

Официальная версия

В Токмаке итоги отменили из-за массовых прописок. На семи участках в городе накануне выборов были зарегистрированы 624 «лишних» избирателя. Людей прописывали в квартирах, принадлежащих кандидатам в депутаты, их родственникам и агитаторам партий, указано в жалобах, поданных в ЦИК. В некоторых квартирах было зарегистрировано несколько десятков новых жильцов. Две трети из них в итоге пришли на выборы и проголосовали за депутатов Токмака, хотя сами в городе не живут.

В итоге голоса 34% избирателей Токмака были аннулированы. По закону, если более 30% голосов в населенном пункте недействительны, итоги отменяют во всем городе.

В Оше к перевыборам привела совокупность нарушений: здесь на участках зафиксировали подкуп, нарушение тайны голосования и незаконную агитацию. Позже обнаружились расхождения в итоговых протоколах.

Результаты голосования на 27 участках были отменены, что составило 40% всех проголосовавших в городе. Итоги выборов в Оше пришлось аннулировать.

В Бишкеке отменили итоги выборов на 30 участках. Еще на девяти участках ЦИК не признал итоги выездного голосования. Голоса 14,5% проголосовавших в Бишкеке были аннулированы — вдвое меньше, чем в нужно для назначения перевыборов.

Тогда Центризбирком пошел на хитрость. Комиссия не стала отменять итоги по участкам, а обвинила в нарушениях отдельные партии. В итоге все голоса, отданные за них, были аннулированы.

«Основная причина — вина политических партий НДПК, Эмгек и Ак-Бата. Ак-Бата из-за случая выравнивания улиц, Эмгек — использование админресурса, НДПК — это нарушения на участках», — заявил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов в интервью «Клоопу» в мае.

За НДПК, Эмгек и Ак Бата в Бишкеке проголосовало 45% избирателей. В итоге выборы в столице были целиком отменены.

Переобулись в воздухе

К сожалению, детали расследования нарушений на сайте Избиркома не публикуются. Сами жалобы, приложенные к ним доказательства и оценка этих доказательств ЦИКом для анализа недоступны. Установить критерии, по которым ЦИК отменяет итоги на одном участке, и не отменяет на другом, невозможно.

Но иногда на сайте ЦИК обнаруживаются документы, свидетельствующие, что комиссия меняет свои решения.

Один из примеров: в день выборов в Оше наблюдатели «Клооп» зафиксировали нарушение тайны голосования на участке №5271. Мы подали жалобу с просьбой отменить итоги на этом участке. ЦИК отказала.

Позже, при отмене итогов выборов по городу Ош, Центризбирком аннулировал голоса на этом участке. Причина — нарушение тайны голосования. Но, по данным ЦИК, никто кроме «Клоопа» жалоб на этом участке не подавал. Значит, комиссия изменила свое решение.

Та же история на других участках: «Клооп» фиксирует нарушение, подает жалобу, но ЦИК отказывается отменять итоги. А спустя месяц — аннулирует их. Почему — остается гадать.

Близорукая ЦИК

На девяти участках в Оше и Бишкеке число избирателей, прошедших идентификацию, было меньше, чем число выданных бюллетеней. Иными словами, прошли проверку сорок человек, а бюллетени получили пятьдесят. Это может говорить о фальсификациях. Поэтому ЦИК приняла решение отменить итоги выборов на этих участках, а затем — в городах в целом.

Но была ли эта ситуация уникальной?

Мы проанализировали итоговые протоколы и чеки системы идентификации в других городах и нашли десятки подобных нарушений. В одном только Кара-Суу есть 19 участков, где эти данные чеков и протоколов не совпадают. В Жалал-Абаде таких участков девять.

На трех участках в Кара-Суу бюллетеней оказалось больше, чем избирателей. За такое же нарушение в городе Ош Центризбирком не только отменил итоги выборов, но и расформировал состав комиссии участка.

Есть примеры и по другим видам нарушений. Это видео-доказательство нарушения тайны голосования на одном участков города Оше. Итоги голосования там отменили.

А вот видео с точно такими же нарушениями из Таласа и Нооката. По ним тоже подавались жалобы с просьбой аннулировать итоги, но ЦИК отказала.

Давление на наблюдателей в городе Ош привело к отмене выборов.

Точно такие же нарушения из Нарына и с Иссык-Куля — на них ЦИК не отреагировала

Допустить, чтобы отменить

Среди решений ЦИК есть совсем странные. 7 апреля, за несколько дней до голосования, ЦИК отменила регистрацию кандидатки от партии «Ак-Бата» Айжан Беккоеновой за подкуп избирателей: накануне выборов она организовала ремонт дорог в Бишкеке. Самой партии тогда вынесли предупреждение, но до выборов допустили.

Через месяц все голоса, отданные за партию, были аннулированы. Формальной причиной стало дело Беккоеновой.

Позже, по словам экс-представителя партии «Ак-Бата» Азамата Жапарова, обвиненную в подкупе и снятую с выборов кандидатку Беккоенову и ее соратницу по партии Кадыралиеву оправдал суд.

Давление, страх или навет?

Председатель партии НДПК Артур Медетбеков считает решение ЦИК об отмене итогов голосования актом политического давления на партию.

«Конечно было давление. Если на ровном месте снимают партию, обвиняют, на ровном месте некоторых членов партии вытаскивают правоохранительные органы и опрашивают, просят, чтобы они объяснительную написали — это тоже давление», — говорит Медетбеков.

Бывший уполномоченный представитель партии «Ак-Бата» Азамат Жапаров считает, что ЦИК приняла решение из страха перед общественным мнением.

«Вы знаете, они побоялись волнений массовых, потому что осенью, знаете же, из-за нечестных выборов революция произошла. Поэтому, чтобы всем угодить, полностью отменили выборы», — делает выводы Жапаров.

Партия «Эмгек» — единственная из трех пошла на повторные выборы. Новоизбранный депутат Бишкекского горкенеша от «Эмгек» Руслан Шаршенбай уулу утверждает, что голоса его партии аннулировали из-за большого количества необоснованных жалоб, поданных конкурентами.

«Мы надеялись на честные выборы — мы получили их. Ну, каким-то образом им [другим партиям] показалось, что это нечестно было. Но во второй раз мы это [поддержку партии избирателями] доказали»,— прокомментировал Шаршенбай уулу.

Ни одна партия не признает нарушения, в которых ЦИК их обвиняет. Все три партии утверждают, что комиссия при отмене голосов не предоставила им никаких доказательств.

«Почему бы их не сбросить?»

Политический аналитик Айдар Раев считает, что через решение ЦИК об отмене голосования власти страны попросту избавились от партий, которые обеспечили явку на референдуме по смене Конституции, но не дали провластным партиям занять места в Бишкекском горкенеше.



