Республиканский штаб сообщил, что на 16 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19.

По их данным, за все время пандемии в стране скончались 2 581 пациент, с ранее выявленным коронавирусом.

Также за сутки зарегистрировали 95 новых случаев заражения:

Бишкек — 57;

Ош — 2;

Чуйская область — 23;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 4.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 177 484 случая заражения коронавирусом.

По информации штаба, с выздоровлением за сутки выписали 135 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 171 902 пациентов.