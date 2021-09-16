Республиканский штаб сообщил, что на 16 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19.
По их данным, за все время пандемии в стране скончались 2 581 пациент, с ранее выявленным коронавирусом.
Также за сутки зарегистрировали 95 новых случаев заражения:
- Бишкек — 57;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 23;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 4.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 177 484 случая заражения коронавирусом.
По информации штаба, с выздоровлением за сутки выписали 135 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 171 902 пациентов.