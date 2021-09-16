Международный деловой совет (МДС) раскритиковал проект Нового налогового кодекса, который находится на общественном обсуждении.

По мнению МДС, в предлагаемом кодексе больше рисков, чем преимуществ. В совете предлагают продлить время общественного обсуждения, либо же вовсе снять документ с обсуждения для его доработки.

«[…]В законопроекте мы видим серьезные риски, в том числе связанные с увеличением налогового бремени для ряда сфер деятельности, усилением полномочий налоговой службы и другими факторами. К примеру, это может привести к подорожанию услуг интернета и связи, которые особенно важны в условиях пандемии и удаленной работы», — считает директор совета Аскар Сыдыков.

В МДС не отрицают, что в новом кодексе есть положительные моменты. Например, упрощенный механизм возмещения НДС для экспортеров, механизм отмены спорных решений налоговой службы и запрет на проведение некоторых видов проверок без документов.

Что не так с проектом Налогового кодекса?

В совете отмечают, что сам документ «очень сырой», а также имеет недоработки и несоответствия.

«К нам уже поступило около 120 страниц замечаний и предложений от представителей бизнеса. Они, в том числе, касаются повышения налога с продаж (НсП) для операторов сотовой связи. Особенно рискованно, что интернет-провайдеров отнесли к поставщикам сотовой связи, и они тоже будут платить 6% НсП и НДС на приобретенные за рубежом услуги — это очень серьезная нагрузка», — отметил Сыдыков.

По словам Сыдыкова, если кодекс в таком виде примут, то себестоимость интернета может вырасти на 15-20%.

Критика МДС также касается и так называемого обратного НДС, который охватит широкий спектр услуг, поставляемых иностранными организациям вне Кыргызстана.

По задумке, этот налог будет платить получатель услуг. То есть покупатель — юридическое лицо — находясь в Кыргызстане, должен заплатить 12% налога от суммы услуг, полученных от иностранной фирмы без постоянного учреждения здесь.

«Это может коснуться услуг рекламы в социальных сетях, программного обеспечения, приложений, платной электронной почты, подпиской на платные видео, аудио интернет-порталы. В конечном итоге, нагрузка напрямую ляжет на местных потребителей», — говорится в заявлении организации.

Риск снижения безналичных расчетов

Кроме этого, в совете отмечают, что отмена нулевого налога с продаж для безналичных платежей приведет к снижению объемов безналичных платежей и развития теневой экономики.

Риски также есть и в обязательствах по раскрытию банковской тайны по запросу налоговой службы без решения суда.

«Это тоже риск ухода бизнеса от безналичных платежей, снижения доверия к банковской системе, рост бюрократической нагрузки на банки, и в целом риск откатиться назад в развитии финансового сектора и цифровизации», — отмечают в МДС.

Другое нововведение по усилению Налоговой службы в совете «вызывает недоумение». Они считают, что предоставление налоговой службе дополнительных полномочий несет в себе большие риски.

«Предлагается направлять 3% от собранных налогов и неналоговых доходов на финансирование расходов Госналоговой. Это же сродни коллекторскому подходу, о котором мы говорили ранее в связи с единым депозитным счетом. Это может повлечь за собой необоснованные доначисления налогов в целях получения поощрения сотрудниками», — опасается директор МДС.

Сыдыков также отметил и риски для малого и среднего бизнесов. По его словам, они заключаются в дополнительной отчетности для субъектов, получающих налоговые льготы. Предлагается усилить и рейдовый контроль и введение обязательных контрольно-кассовых машин от арендодателей для своих арендаторов.

«К сожалению, в последнее время выходят просто невероятные инициативы минэкономфина, с которыми нам приходится спорить, обозначать риски, тратить на это время», — заявил Сыдыков, отметив, что в документе также отсутствует сравнительная таблица и это затрудняет его изучение.

В МДС заключили, что обсуждение проекта нового Налогового кодекса идет слишком поспешно. Уже до конца сентября его планируют направить в Жогорку Кенеш.

О том, что еще предлагается в новом Налоговом кодексе, можно прочитать здесь:

Поправки в Налоговой кодекс: Власти хотят взимать со служб такси по 2% за каждый заказ

В Налоговый кодекс предлагают поправки, позволяющие раскрыть банковскую тайну без решения суда

В Кыргызстане планируют учредить налоговые суды

Зачем Кыргызстану новый Налоговый Кодекс?

По мнению инициаторов, его цель — адаптация налогового законодательства к «современным экономическим условиям».Также минэкономфин обещает борьбу с теневой экономикой, равные условия для всех предпринимателей и «совершенствование цифровизации налоговых процедур».

Первый раз будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля этого года. На совещании 22 июля госорганы и бизнес-сообщество рассмотрели «предварительные итоги работы по устранению пробелов налогового законодательства, оптимизацию налоговых проверок и совершенствование спецналоговых режимов».

Также пресс-служба минэкономфина сообщала, что по итогам выездного заседания был подготовлен «предварительный проект новой редакции». Но его текст опубликовали для общественного обсуждения только 3 сентября.

Также в ведомстве считают, что проект поможет дальнейшей «цифровизации налоговых процедур», и обеспечит «создание равных условий для предпринимателей и сокращение теневой экономики».