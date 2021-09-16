Президент Садыр Жапаров 16 сентября на сессии Совета коллективной безопасности (ОДКБ*) в Таджикистане поднял вопрос о кыргызско-таджикский границе.

*Члены организации: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Cессия Совета коллективной безопасности. Фото: пресс-служба президента

Он отметил, что сохраняющаяся напряженность на линии госграницы двух стран «обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом особое внимание всех государств-членов Организации».

Жапаров озвучил ряд предложений, в числе которых было создание «механизма оперативного реагирования» в случае вооруженной агрессии между странами-членами ОДКБ.

«Кыргызстан, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводил и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира. Позиция Кыргызстана о необходимости разрешения спорных вопросов между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров, остается неизменной и сейчас», — подчеркнул глава государства.

Вооруженный конфликт

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях на кыргызско-таджикской границе — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

В конце апреля произошло самое большое и кровопролитное столкновение за последние годы. Конфликт начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение. В начале конфликта две страны тогда обвинили друг друга.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел.

Генпрокуратура Таджикистана завела два дела по статьям «Развязывание или ведение агрессивной войны» и «Убийство двух или более лиц». Как утверждает надзорный орган, уголовные дела заведены, так как во время конфликта граждане Кыргызстана при поддержке военных «совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана».

Генпрокуратура Кыргызстана обвинила военных Таджикистана в агрессии к мирному населению Кыргызстана и отметила, что вооруженные силы таджикской стороны «целенаправленно атаковали безоружное мирное население КР».

В надзорном органе тогда сообщили, что все факты зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Уничтожение или повреждение чужого имущества», «Незаконное пересечение государственной границы» и «Убийство».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и более 80 раненных таджикистанцах в результате конфликта.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

По данным кыргызских властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.