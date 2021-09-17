Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в преступлении в рамках уголовного дела о незаконной выдаче в 2016 году гражданства Кыргызстана десяти уроженцам Турции. Об этом «Азаттыку» сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, речь идёт, в том числе,и о выдаче гражданства Кыргызстана Орхану Инанды, которого сейчас судят в Турции.

«В день рождения Атамбаева* ему вручили уведомление о подозрении в преступлении — незаконной выдаче гражданства Орхану Инанды и другим уроженцам Турции», — сказал адвокат.

*17 сентября бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву исполнилось 65 лет.

Кто такой Орхан Инанды?

Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана и уроженец Турции. В Кыргызстане он был президентом сети школ «Сапат», прожив здесь больше 20 лет.

Орхан Инанды до и после похищения

Он пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол. Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны*.

*Орхана Инанды турецкие власти называют «руководителем ФЕТО в Центральной Азии». ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные проповедником Фетхуллахом Гюленом.

В Турции прокуратура просит приговорить Орхана Инанды к лишению свободы на срок от 15 до 22,5 лет. Ему предъявлено обвинение в «управлении вооруженной террористической организацией». Сам Инанды вины своей не признаёт.

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Дело о незаконной выдаче паспортов

Через три дня после того, как местонахождение Инанды стало известным, ГУВД Бишкека сообщило, что у него два гражданства. По данным милиции, он получил гражданство Кыргызстана в 2012 году, и пользовался турецким паспортом со сроком действия до 2024 года.

Турецкий паспорт Орхана Инанды. Фото: ГУВД Бишкека Кыргызский паспорт Орхана Инанды. Фото: ГУВД Бишкека

Однако до этого адвокатесса Инанды Таалайгуль Токтакунова заявляла, что турецкий паспорт ее подзащитного недействителен.

Также 8 июля ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что следствие ещё с 2019 года ведет проверку по законности выданного паспорта. Он заявил, что «Инанды не родился и не вырос в Кыргызстане и он не кыргыз, иначе все было бы по-другому».

На следующий день МВД сообщило, что ведомство проведёт проверку законности выдачи иностранным гражданам паспорта гражданина Кыргызской Республики.

10 июля ГУВД Бишкека начала досудебное производство по статье «Коррупция» по факту незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам в 2016 году.

По данным милиции, Алмазбек Атамбаев и экс-руководитель Комиссии по вопросам гражданства Фарид Ниязов в 2016 году незаконно приняли в гражданство десять граждан Турции и выдали им паспорта граждан Кыргызской Республики.

Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов

Затем по делу о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции задержали экс-главу департамента регистрации населения ГРС Дүйшона Сатыбалдиева и бывшего ответственного секретаря Комиссии по вопросам гражданства при президенте Эрниста Апилова.

Также обвинение по этому делу было предъявлено и Ниязову. Сам он назвал заведенное на него дело «политическим заказом» и заявил, что получение Орханом Инанды кыргызского гражданства было законным. В ГКНБ ответили, что это попытка «придать себе облик узника совести».

Дела в отношении Атамбаева

В ноябре 2020 года Верховный суд отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Эти инстанции признали его виновным в коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Тогда пресс-служба Верховного суда сообщила, что дело направили на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека.

Атамбаев — фигурант еще нескольких дел: о реконструкции ТЭЦ Бишкека, о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», и о событиях в селе Кой-Таш при штурме дома Атамбаева спецназом ГКНБ. Сейчас бывший президент находится в колонии № 47 под Бишкеком.

Его адвокат Замир Жоошев ранее не раз заявлял о том, что суд должен отпустить Атамбаева из колонии, так как дело по Батукаеву отправили на пересмотр.

По словам юриста, по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом, суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны были выпустить из колонии.

Однако количество дел в отношении Атамбаева только увеличивается. 15 сентября еще один адвокат Атамбаева, Сергей Слесарев, сообщил, что его подзащитному вручили уведомление о подозрении в покушении на насильственный захват власти и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.

Именно после октябрьских событий в стране сменилась власть, и на этой волне к власти пришёл нынешний президент Садыр Жапаров.