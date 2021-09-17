Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что расследование по фактам коррупции при разработке рудника Кумтор продолжается.

Во время следствия, по данным ГКНБ, получены «неопровержимые доказательства» причастности топ-менеджеров канадской Centerra Gold Inc и «Кумтор Голд Компани», к присвоению $200 млн в декабре 2013 года. По версии следствия эти деньги затем вывели на счет иностранной компании.

«Руководство компании в сговоре с топ-менеджментом “Кумтор Голд Компани” вывели из компании $200 млн под видом фиктивных долговых обязательств и их последующим списанием в качестве дивидендов», — сообщили в ГКНБ.

По этому факту следствие заочно привлекло к уголовной ответственности и объявило в розыск бывших президентов компании

Centerra Gold Inc. Яна Аткинсона, президента и главу правления «Кумтор Голд Компани» Макла Фишера и Андрея Сазанова, а также вице-президента по финансам «Кумтор Оперейтинг Компани» Джона Сьютера.

Разбирательства по руднику Кумтор

Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев после того как власти Кыргызстана ввели там внешнее управление и назначили Тенгиза Болтурука тем самым управляющим.

На фоне этого, ГКНБ начал расследование по делу о коррупции на «Кумтор», затем задержал ряд бывших и действующих политиков по подозрению в коррупции.

Кроме этого продолжается суд между властями Кыргызстана и канадской Centerra Gold Inc.

25 августа дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор оперейтинг компани» (КОК) подали в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка жалобу с требованием наложить на правительство Кыргызстана штраф «в связи с незаконным захватом золотодобывающего рудника Кумтор».

Сумму неустойки адвокаты Centerra оценили в $1 млн в день. Также в иске говорилось, что Кыргызстан нарушает постановления суда и продолжает лишать КГК и КОК защиты, предоставляемой им в соответствии с кодексом США о банкротстве.

Кроме штрафа, жалобу подали, чтобы получить предписание к правительству Кыргызстана о прекращении усилий по закрытию дела. Вместе с этим в жалобе говорится о приостановке полномочий временного управляющего «Кумтора» Тенгиза Болтурука и судебных разбирательств по делу, проходящих в Кыргызстане.

15 сентября суд по делам о банкротстве Нью-Йорка отказал в наложении санкций на правительство Кыргызстана. Но на этом суды из-за ситуации вокруг рудника не закончатся. Процесс в суде Нью-Йорка продолжится в октябре.