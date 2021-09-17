Глава МИД Китая Ван И с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Таджикистане. Фото: Пресс-служба президента

Пресс-служба президента сообщила, что 16 сентября Садыр Жапаров встретился с главой МИД Китая Ван И в Таджикистане, где проходят саммиты ШОС и ОДКБ.

На встрече они обсудили развитие отношений и торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем. Ван И сообщил, что Китай готов выделить Кыргызстану $100 млн для поддержки социально-экономического развития страны.

Кроме этого, он также сообщил, что власти Китая предоставят Кыргызстану дополнительно 1 млн доз вакцин против COVID-19.

Китай выдает Кыргызстану средства не только безвозмездно, но и в качестве кредитов. Общий госдолг Кыргызстана, по данным Национального статистического комитета составляет 4,9 млрд сомов, большая часть этой суммы страна должна Китаю.

Тему госдолга перед Китаем поднимал и сам президент Садыр Жапаров. В марте 2021 года он дал интервью «Азаттык», в котором заявил, что согласно договоренностям между странами, если Кыргызстан не выплатит долг китайскому «Эксимбанку», то Китай получит в управление крупные инфраструктурные объекты. Такие, как ТЭЦ Бишкека, альтернативную трассу «Север—Юг» и ЛЭП «Датка-Кемин».

Тогда Жапаров отметил, что под управление Китая в этом случае могут уйти и другие объекты, но не уточнил, какие именно.

«ТЭЦ, дорога “Север—Юг”, проект “Датка-Кемин” […] Мы же на все это брали [кредиты]. И если вовремя не сможем выплачивать, то управление перейдет к той стороне [Китаю]. Так были подписаны бумаги. Если их не хватит, то у них есть право и другое что-то забрать. Но мы оплачиваем все вовремя», — сказал президент.