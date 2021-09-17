В Баткене завершилось строительство домов на участке Чет-Булак, которые возвели для семей 36 погибших во время военной агрессии со стороны Таджикистана весной 2021 года. Новостройке присвоено имя 12-летней Мадины Рахматжановой, которая погибла от минометного снаряда, выпущенного таджикской стороной.

Фото: Полномочное представительство президента в Баткенской области Фото: Полномочное представительство президента в Баткенской области Фото: Полномочное представительство президента в Баткенской области

«На открытии городка “Мадина” присутствовали руководитель Баткенской области Абдикарим Алимбаев, представитель президента по вопросам реконструкции Мамыржан Рахимов, депутатка Карамат Орозова и общественная деятельница Ассоль Молдокматова. Дом трехкомнатный, есть кухня и все необходимые бытовые принадлежности», — сообщили в представительстве.

Помогавшая пострадавшим после весенних событий Ассоль Молдокматова, пожелала местным жителям, чтобы их охраняли души погибших родственников, а на земле был только мир.

Видео с страницы А.Молдокматовой в Facebook

«Нельзя допустить смерть кыргызстанцев, нельзя, чтобы умирали дети , они должны жить долго. Сейчас [семьи умерших] размещены здесь, и этот день важен для них. К сожалению, их родственники не видят, насколько красивы эти дома и этот город. Пусть их духи поддерживают их семьи, родственников и друзей, и пусть на нашей земле всегда будет мир», — сказала Молдокматова.

Кто строил дома?

Жилые дома построили строительные компании «Ихлас» и SMA Group. На мероприятии приняли участие и руководители этих компаний Нурбек Осмонов и Канатбек Оморов.

Осмонов сказал, что строительство 20 домов спонсировалось «Ихласом», 10 домов построила SMA Group. Еще два помогли возвести религиозный деятель Абдышукур Нарматов и компания «Кут». Кроме того, строители еще двух домов пожелали остаться неизвестными.

Видео: YouTube-канал ИA Turmush

«Ихлас» — одна из компаний холдинга «Каганат Инвест», которую возглавляет Нурбек Осмонов и некий Апсатар уулу Айжигит. Ранее вместо последнего в состав соучредителей входил брат Осмонова, Айбек Осмонов, который теперь депутат парламента. Осмонов пришел в парламент в начале марта 2021 года вместо скончавшегося 28 февраля депутата Алмазбека Акматова из фракции «Бир Бол».

Айбек Осмонов известен как основатель партии «Мекеним Кыргызстан». За нее проголосовали 24 % избирателей на прошедших парламентских выборах. Перед выборами партия перешла к клану Матраимовых и их соратникам. На данный момент основателями партии числятся десять человек, а руководит ею сторонник Матраимова Мирлан Бакиров.

Позже Осмонов основал партию «Ыйман Нуру», но также покинул ее ряды и отказался от участия в парламентских выборах. Тогда сооснователь партии «Ыйман Нуру» Чынгыз Макешов рассказал, что причиной ухода Осмонова стало давление со стороны экс-таможенника Райымбека Матраимова.

SMA Group — компания, которая, по данным минюста, появилась совсем недавно, в декабре 2020 года. Ее учредитель — Мурзалы Салиев, который значится в учредителях крупной ошской строительной компании «Элит Строй Сити»* и ряда других компаний.

*По данным Kaktus.media, «Элит Строй Сити» с 2011 по 2017 год получила из госбюджета на различные работы 196 млн 855 тыс. 760 сомов. А заплатили налогов в размере 11 млн 955 тыс. 221 сомов.

Абдышукур Нарматов — религиозный деятель, член Совета улемов, экс-ректор Исламского университета Кыргызстана.

Вооруженный конфликт

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили более 80 таджикистанцев.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены. По данным властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.