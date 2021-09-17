Министерство энергетики и промышленности вынесло на общественное обсуждение законопроект «О вопросах недропользования в Кыргызской Республике».

Законопроект вносит целый ряд изменений в уже действующие законы, связанные с разработкой и пользованием недрами — в частности, в Земельный, Налоговый, Бюджетный и другие кодексы.

Так же он предлагает разрешить в республике разработку урана, тория и хвостохранилищ.

Два года назад ее запретили, исходя из защиты здоровья населения, заботы об окружающей среде и обеспечения экологической безопасности.



«Клооп» изучил проект закона и выбрал из него самое интересное.



Разработке да, рекультивации нет?



Земельный кодекс предлагают дополнить нормами, по которым участки земли даются «только во временное пользование» и «на срок действия права пользования недрами».

При этом по действующей версии Земельного кодекса недропользователь после того, как его лицензия закончится, обязан провести рекультивацию. То есть экономически и экологически восстановить землю там, где он вел работы.

Но в предлагаемых поправках минэнергопрома этой нормы уже почему-то нет.

Так же в Земельный кодекс предлагается внести поправки, которые разрешат проводить научные исследования земельных участков без согласия их владельцев.

«При геологическом картировании и региональных геологических, геофизических и других научных исследований отчуждение земельного участка и оформление правоудостоверяющих документов, а также получение согласия владельца земельных прав не требуется», — говорится в законопроекте.

Владелец земли, тем не менее, имеет право заключить договор с недропользователем для ведения работ на своей земле или же не делать этого.

Новый налог

Налоговый кодекс предлагают cократить: практически все особенности налогообложения горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий переносятся в «законодательство республики о недрах».

Кроме того, вводится новое понятие для недропользователей-плательщиков налогов — «возмещение сверхнормативных потерь полезных ископаемых» при их добыче и переработке.

Порядок вычисления этих потерь и система их возмещения почему-то не описывается в проекте — сказано только, что они «определяются законодательством Кыргызской Республики о недрах».

Новый источник для бюджета

Бюджетный кодекс предлагают дополнить разрешением пополнять спецсчета республики за счет «сборов за предоставление права пользования недрами» и сборов «за участие в аукционе на право пользования недрами». При этом действующий сбор с участников конкурсов на разработку недр предлагается убрать.

Новые виды нарушений

Кодекс о нарушениях предлагают обогатить новыми видами правонарушений: «самовольное пользование недрами», «невыполнение требований по ликвидации или консервации горного имущества».

Кроме того, предлагают наказывать за «уничтожение или повреждение наблюдательных режимных скважин воды, маркшейдерских и геодезических знаков».

Право вмешательства в конкуренцию



Закон «О конкуренции» по инициативе минэнергопрома предлагают расширить. Госорганам и органам местного самоуправления все так же хотят запретить вмешиваться в конкуренцию во всех сферах — «за исключением вопросов, связанных с пользованием недр».

Это значит, что если законопроект примут, то госорганы или представители местного самоуправления смогут создать дискриминирующие условия для одних компаний и физических лиц и благоприятные для других фактически без уголовной ответственности для себя.

А вот закон «О лицензионно-разрешительной системе» в минэнерго предлагают сократить: лицензии в сфере недропользования в проекте «регулируются законодательством о недрах».

Новые законы о недрах Кыргызстана

Поправки в Кодекс о недрах разработали для реализации пятого указа президента Садыра Жапарова «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики».

Глава государства в нем обозначил, какие нормы должны входить в новый будущий «Горный кодекс». Например, по указу президента разработку участков недр общегосударственного значения сможет вести только национальная горнодобывающая компанией со 100% участием государства в уставном капитале.

Новый Кодекс по замыслу Жапарова должны были разработать к 1 июля 2021 года. Первую редакцию минэнергопром подготовил еще в июне, но тогда со стороны госорганов и бизнес-сообщества было много замечаний и предложений.

Пока Кодекс дорабатывали и создавали законопроект о недропользовании, кабмин уже утвердил новый порядок предоставления права пользования недрами. Согласно ему, предприятиям со 100% государственной долей стало легче получать лицензии на геологическое изучение и разработку недр на конкурсных и аукционных участках.