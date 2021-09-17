Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев в эфире «Биринчи Радио» заявил, что критиковать действия президента Садыра Жапарова и требовать его отставки «плевок в лицо 83% народа».

«Болтуны, которые говорят, то что им взбредёт в голову, когда их вызывают на допросы в правоохранительные органы заявляют о нарушении их прав. Но в тоже время, когда он говорит небылицы нарушает права всего народа. Ему до этого нет дела. Например, мы вот выбрали президента — его избрал 83% народа. И вот, в один момент выходит кто-то и заявляет: “Эй, ты не справляешься со своей работой, уходи” […] В этот момент [он] не думает, что это плевок в лицо 83% народа. Он издевается не над президентом, а над народом», — сказал он.

По мнению Абыкеева, чтобы развиваться «экономически и духовно» и присоединиться к развитым странам« надо установить диктатуру закона». Он считает, что «каждый год устраивая большие митинги страна не достигнет» этих целей.

По словам Абыкеева новая принятая Конституция позволяет объявить импичмент президенту если тот, «нарушает закон» и «работает плохо».

Что не так со словами Абыкеева?

Во-первых, непонятно откуда госсекретарь взял 83% поддержки народа. Согласно данным Нацстаткома, в Кыргызстане 6,6 млн населения. Из них 3,5 млн являются избирателями (данные ЦИК, январь 2021 года) — то есть могут голосовать.

На президентских выборах 2021 года окончательная явка составила 39,75%. Из них за кандидатуру Жапарова проголосовали 79,2% избирателей. Но от числа тех, кто пришёл на выборы.

Кроме того, новую Конституцию, инициатором которой выступил нынешний президент, на референдуме поддержали 79,3% проголосовавших, то есть тех, кто пришёл на всенародное голосование.

Всего референдум посетили 36,6% от числа граждан, которые могут голосовать.

Во-вторых объявить импичмент президенту по новой Конституции труднее, чем по прошлой. Если раньше для отрешения главы государства от должности нужно было, чтобы парламент выдвинул обвинение в совершении преступления со стороны президента. Затем генпрокурор должен подтвердить это обвинение своим заключением.

По новой Конституции, помимо заключения генпрокурора, нужно еще заключение нового органа — Конституционного суда*.

*При том, что глава государства с согласия парламента и Совета судей сам назначает председателя Верховного и Конституционного судов.

За отрешение от должности президента же должны проголосовать две трети парламентариев. Раньше было достаточно большинства.