Президент Садыр Жапаров 17 сентября выступил на заседании саммита ШОС в столице Таджикистана Душанбе.
О работе ШОС
Как отметила пресс-служба главы государства, за 20 лет существования ШОС эта организация «добилась конкретных результатов и весомых успехов». Жапаров считает, что ШОС пользуется международным интересом.
В пример Жапаров привел то, что на этом заседании запустили процедуру по принятию Ирана в организацию, а Саудовской Аравии, Египту и Катару предоставили статусы «партнеров ШОС по диалогу».
«Совместными усилиями проводится работа по поддержанию безопасности и стабильности на пространстве ШОС», — приводит слова Жапарова пресс-служба.
О ситуации в Афганистане
На саммите президент также говорил и о безопасности в центральноазиатском регионе. По словам Жапарова, с учетом событий в Афганистане, особую важность имеют вопросы противодействия силам экстремизма и терроризма.
Он предложил выработать стратегию работы, чтобы не допустить посягательств на страны ШОС и контроль по миграционным процессам. Жапаров добавил, что Кыргызстан выступает за предотвращение военного конфликта в Афганистане, а также за мир и стабильность в этой стране.
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Кроме этого, Жапаров заявил, что Кыргызстан готов отправить в Афганистан гуманитарную помощь.
Что еще предложил Жапаров для ШОС?
Кроме вопроса сотрудничества стран в ШОС и ситуации в Афганистане, Жапаров внес на заседании ряд предложений:
- создать механизм по обеспечению кибербезопасности ведомств стран ШОС;
- создать Центр по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке;
- продолжить консультации по созданию Банка развития и Фонда развития ШОС.
Выступая на заседании, Жапаров добавил, что из-за пандемии и закрытых границ автоперевозки стали ограниченными и считает, что надежный способ перевозок — железная дорога.
Поэтому, по словам президента, Кыргызстан готов на реализацию проекта железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».
Дорога «Китай — Кыргызстан — Узбекистан»
Переговоры о строительстве железной дороги из Китая в Кыргызстана, которая потом пройдет через Узбекистан, Иран, Турцию и соединит с Европой, ведутся почти 20 лет.
В 2002 году Китай представил первый проект железной дороги через Кыргызстан, протяженность которой составила бы 268 километров.
Спустя 10 лет кыргызские власти представили свою версию ТЭО, в котором протяженность дороги составила 380 километров. По словам разработчиков кыргызского проекта, дорога «огибает горы», и поэтому количество туннелей меньше, на что потребуется меньше денег.
В 2013 году Китай представил новый проект ТЭО железной дороги, с которым не согласилось уже кыргызское правительство.
Главной проблемой строительства железной дороги является разница в ширине колеи — Китай использует международный стандарт в 1435 милиметров, а Кыргызстан использует советский стандарт — 1520 милиметров.
В начале 2015 года кыргызское Министерство транспорта Кыргызстана возобновило переговоры с Китаем по поводу строительства железной дороги — началась разработка ТЭО. Стороны предварительно договорились использовать советский стандарт для строительства дороги через Кыргызстан.
Тогда в «Кыргыз темир жолу» заявляли, что параллельно строительству китайско-кыргызской железной дороги, может начаться строительство дороги, которая соединила бы север и юг страны — она предположительно должна пройти по тому же маршруту, что и строящаяся автомобильная трасса.
В конце ноября 2015 года главный инженер Китайской железнодорожной корпорации Хе Хуаюй представил проект высокоскоростной железной дороги из Китая в Иран.
Последние обсуждения вокруг дороги провели главы МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев и Китая Ван И в мае 2021 года.