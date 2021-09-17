Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев* в эфире «Биринчи Радио» поделился своим опытом того, как он пытался стать депутатом парламента. По словам Абыкеева, в партиях смотрят не на программу и идеи, а на кошелек будущего члена.

Плати или понравься

Абыкеев рассказал, что он перед выборами побывал в более чем трех партиях, хотел представить свою программу.

«А у меня на входе сразу спросили, сколько у вас есть долларов? Я говорю: “у меня нет долларов”. “Если у вас нет долларов, то ваши идеи, ваша программа не понадобятся и в туалете” — ответили мне. Нужно принести не менее 100 тысяч долларов», — рассказал Абыкеев.

Госсекретарь также сказал, что есть и другой путь прийти в парламент.

«У нас в стране, чтобы стать депутатом, надо понравиться руководителю партии. Либо от 100-200 тысяч до 1 млн долларов нужно отнести в партию», — отметил он.

*Чолпонбек Абыкеев — экс-директор Архивного агентства при Государственной регистрационной службы Кыргызстана, экс- глава Национального Союза писателей Кыргызстана, писатель. До октябрьских событий был активен на фейсбуке, выступал против землячества и трайбализма в Кыргызстане и критиковал политиков, участвовавших в апрельской революции 2010 года. После смены власти Абыкеев весьма положительно отозвался о новой версии Конституции, хотя и нашел значительные расхождения и неточности в русской и кыргызской версиях документа. Затем в ноябре 2020 года его включили в состав Конституционного совещания, которое и писало новый Основной закон страны. После этого в начале мая 2021 года Абыкеев стал советником главы кабмина Улукбека Марипова, а еще через два месяца получил кресло госсекретаря.

«Политическая коррупция»: от $500 тысяч до $1 млн



О цене кресел высказался в своем фейсбуке и депутат Дастан Бекешев. Он выступил в защиту арестованного экс-депутата от партии «Кыргызстан» Руслана Чойбекова.

По версии ГКНБ, экс-нардеп получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат, «тем самым причинив ущерб заявителю в особо крупном размере». Ранее по схожему подозрению в мошенничестве сотрудники ГКНБ задержали члена ЦИК Акылбека Эшимова*.

*По данным спецслужбы, Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взял у одного из кандидатов $550 тысяч. В обмен на то, чтобы его имя включили в первую пятерку в списке этой же партии на парламентских выборах 2020 года. Позже ЦИК заявила, что в ее полномочия ЦИК не входят вопросы по выдвижению кандидатов от партий. Бекешев же высказался, что такой арест перед выборами «наводит страх на других членов ЦИК».

Бекешев напомнил, что о коррупции в партиях и цене за кресло на выборах говорится не впервые, но «почему-то сегодня наказывают лишь членов партии “Кыргызстан”».

«После октябрьских событий Марлен Маматалиев в сердцах и искренне сказал, что за первые места в списке кандидатов партии нужно было платить от 500 тысяч долларов до одного миллиона долларов. Он говорил о партии “Мекеним Кыргызстан” и наговорил на уголовное дело. Во многих партиях ситуация была аналогичной», — подчеркнул нардеп.

По его словам, «политическая коррупция при составлении списков кандидатов в депутаты приобрела широкий размах в 2015 году». В 2020 году к ней «подключился сам Сооронбай Жээнбеков, с которым согласовывали списки “Биримдика”,” Мекеним Кыргызстана” и даже якобы оппозиционных партий», и все те, кто в первых рядах партийных списков, «платили за гарантийные места».

Бекешев призвал и «вспомнить 2010 год», когда действующие президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев составляли списки кандидатов партии «Ата-Журт». Он намекнул, что и в этой партии могла быть коррупция, и в многих других до того.

«Бесплатно ли они [«Ата-Журт»] взяли Динару Шертаевну [депутатку двух созывов от «Ата-Журт» Динару Исаеву] в список? Бесплатно ли брал Бабанов в Республику в 2010 году многих кандидатов? А СДПК?

Или “Ата-Мекен”, которые социалисты, но включали олигархов? И так можно найти грешки у всех. Не обижайтесь за откровенность, но это нужно сказать ради справедливости. За политическую коррупцию нужно наказывать. Я за такую политику. Но на сегодняшний день лучше начать все с нуля», — отметил Бекешев.

Он предложил «проявить снисхождение» — ведь «простил же Садыр Жапаров Аскара Акаева».

«Президенту нужно объединить страну, допустить всех желающих на выборы, но жестко наказывать за действующую политическую коррупцию. Продвижение партии высшим политическим лицом это тоже политическая коррупция; выставление по одномандатным округам олигархов, которые будут помогать провластным партиям – и это политическая коррупция; политическая коррупция это и то, когда отдельные партии или кандидаты на хорошем счету, а другие на плохом», — посоветовал Бекешев.

По его словам, «если Садыр Жапаров хочет остаться в истории страны как мудрый руководитель, а не просто доконцашником, поддерживаемым сегодняшней толпой, то он должен принять решительные шаги». Даже если эти шаги будут «тяжелыми, снимающими обязательства перед друзьями, непопулярными, рискованными» — но «полезными для него и для страны».