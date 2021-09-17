Президент Садыр Жапаров подписал решение о помиловании экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом изданию Tazabek сообщил его адвокат Эрнис Саданбеков со ссылкой на родственников.

Айбек Калиев

Калиева осудили на 14 лет по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

По словам адвоката, его подзащитного уже отпустили из колонии. Издание kaktus.media со ссылкой на собственные источники сообщило, что Жапаров помиловал Калиева ещё три недели назад. Однако, на сайте президента нет соответствующего документа.

«Клооп» обратился в администрацию президента, чтобы узнать, действительно ли был помилован Айбек Калиев. На момент публикации материала комментарий получить не удалось.

Кроме того, по данным издания, Жапаров помиловал и бывшего директора госкомпании «Электрические станции» Салайдина Авазова. Он тоже фигурант дела о модернизации ТЭЦ.

Салайдин Авазов. Фото / 24.kg

Но в ГСИН говорят совсем об обратном. В ведомстве «Клоопу» подтвердили, что и Калиев, и Авазов освобождены из мест заключения, однако отметили, что чиновников освободили «по отбытию срока наказания».

На вопрос журналиста о том, что их приговорили к 14 и 11 годам лишения свободы только в 2019 году, в ведомстве ответили, что «такой информации у них нет».

Дело ТЭЦ Бишкека

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив $386 млн.

Бишкекская ТЭЦ. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Суды в 2019 году приговорили бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева к лишению свободы сроком на 15 лет. Позже Калиеву снизили срок на один год. 11 лет лишения свободы получил бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов.

Единственный, кого обвинение не требовало отправлять в тюрьму — это бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его признали виновным и обязали выплатить штраф в 5 млн сомов с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года.

Бывшую главу минфина Ольгу Лаврову тоже признали виновной и оштрафовали на сумму в 3 млн сомов.

По 11 лет обвинение требовало замдиректору госкомпании «Электрические станции» Жолдошбеку Назарову и экс-директору управления модернизацией Темирлану Бримкулову. Суд признал их виновными и осудил на 2,5 года. Так как они уже отбыли свой срок в СИЗО, то были также освобождены в зале суда.

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена.

Сапар Исаков и Айбек Калиев на ТЭЦ Бишкека через день после аварии. Фото: Пресс-служба правительства.

После массовых протестов и беспорядков в ночь с 5 на 6 октября приведших к смене власти в стране, несколько фигурантов дела о модернизации ТЭЦ оказались на свободе, в том числе Исаков, Калиев и Авазов.

Уже 11 октября в ГКНБ сообщили о задержании Салайдина Авазова. На следующий день экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев сам явился в учреждение, где отбывал наказание.

«Он был незаконно освобожден в ночь с 5 на 6 октября. В настоящее время сотрудники ГКНБ сопроводили Калиева в учреждение ГСИН, где он будет дальше отбывать наказание», — сообщили тогда в ГКНБ.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков так и не вернулся в места заключения. 26 октября ГСИН сообщила, что его объявили в международный розыск.