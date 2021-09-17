Несколько фондов помощи бездомным животным сообщили, что в южной части Бишкека 16 сентября сгорел стихийный приют. Организатор приюта Александр Уваров считает, что это мог быть поджог — по его словам за последние три дня там погибли более 30 животных.

Сгоревший стихийный приют Александра. Фото: Айдай Токоева / «Клооп» Сгоревший стихийный приют Александра. Фото: Айдай Токоева / «Клооп» Сгоревший стихийный приют Александра. Фото: Айдай Токоева / «Клооп»

Незваные гости

В интервью reporter.kg, Уваров рассказал, что в последнее время в его приют стали приходить «незваные гости». Например, застройщики с требованием «убраться с их земли, чтобы они начали строительство».

Александр Уваров. Фото: скрин с видео reporter.kg

Издание пишет, что о существовании приюта знали только участковые милиционеры, зооактивисты и несколько местных жителей. Сам приют мужчина организовал самовольно ещё 17 лет назад и за это время не сталкивался с подобными ситуациями.

«На рассвете 14 сентября меня забрали в отделение милиции, а когда я вернулся увидел, что вырезали более 10 собак. Повсюду была кровь, их тащили волоком, а потом увезли. На следующий день я поехал по своим делам, а когда вернулся, увидел, что моих собак отравили и тоже увезли», — сказал Уваров.

Он уверен, что именно эти люди, воспользовавшись его отсутствием, устроили поджог спустя два дня. Уваров заявил, что уже обратился в милицию с требованием привлечь к ответственности всех виновных.

В фонде «Добрые руки» сообщили, что оставшихся в живых щенков вывезли на передержку.

«Сообщение о самовольно возникшем приюте для животных уже направлено городским властям. Сегодня на это место приедут сотрудники “Тазалык” и Госэкотехинспекции, чтобы расчистить лесополосу», — пишет reporter.kg.

Бездомные животные в Бишкеке

Проблемы с бездомными животными в Бишкеке существуют уже не первый год. Ситуацию усугубяется тем, что количество животных на улицах с каждым годом растёт.

При этом в столице не существует штрафов и других мер воздействия на владельцев животных, которые отпускают четвероногих на улицы. Мэрия в качестве единственной меры борьбы с этим явлением использует отстрел бродячих животных, однако она неэффективна.

Часть горожан выступает против отстрела животных и выступает за более гуманные методы, вроде стерилизации.

Митинг активистов против отстрела бездомных собак у здания мэрии 10 февраля

В 1990 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад, где было сказано, что наиболее эффективным методом борьбы с бездомными собаками является стерилизация.

Однако, по данным этой организации, большего эффекта можно добиться только тогда, когда владельцы собак осознают всю ответственность, которую они несут за своих питомцев.

Фото на заглавной: reporter.kg