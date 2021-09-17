Республиканский штаб сообщил, что на 17 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19.

По их данным, за все время пандемии в стране скончались 2 583 пациента, с ранее выявленным коронавирусом.

Также за сутки зарегистрировали 83 новых случая заражения:

Бишкек — 31;

Чуйская область — 17;

Ошская область — 4;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 6;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 8;

Баткенская область — 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 177 567 случав заражения коронавирусом.

По информации штаба, с выздоровлением за сутки выписали 113 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 172 015 пациентов.