Республиканский штаб сообщил, что на 17 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19.
По их данным, за все время пандемии в стране скончались 2 583 пациента, с ранее выявленным коронавирусом.
Также за сутки зарегистрировали 83 новых случая заражения:
- Бишкек — 31;
- Чуйская область — 17;
- Ошская область — 4;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 6;
- Иссык-Кульская область — 12;
- Джалал-Абадская область — 8;
- Баткенская область — 1.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 177 567 случав заражения коронавирусом.
По информации штаба, с выздоровлением за сутки выписали 113 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 172 015 пациентов.