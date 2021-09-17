В аппарате омбудсмена 16 сентября сообщили, что из-за неправильного лечения коронавируса врачом одной из частных клиник Бишкека скончался 37-летний мужчина.

Со времени смерти кыргызстанца прошел год — он умер еще в июле 2020 года. С жалобой на то, что милиция не ведет расследование, в институт омбудсмена обратился отец покойного.

По его словам, у его умершего сына остались двое несовершеннолетних детей. Кроме этого, покойный был единственным кормильцем в семье.

Что сказали в минздраве

Замглавы минздрава Улук-Бек Бектурганов в ответ на запрос правозащитников сообщил, что для выяснения обстоятельств смерти создали спецкомиссию. Она установила ошибку врача частной клиники.

«Выявлена недооценка тяжести состояния больного с 26 июня по 4 июля 2020 года, состояние расценивалось врачом как удовлетворительное, хотя уже 1 июля врача вызывали на дом в связи с ухудшением состояния», — говорится в сообщении.

Кроме этого, выяснилось, что врач кормил больного тортом, «объясняя слабость больного недоеданием и отсутствием продуктов». На тот момент мужчина был в плохом состоянии.

Что предприняла милиция

Отец умершего также рассказал, что обратился в УВД Октябрьского района Бишкека, где начали досудебное производство. Но, по его словам, его «необоснованно прекратили».

Чтобы милиция возобновила следствие, мужчина обратился в прокуратуру. В надзорном органе поручили возобновить дело, но досудебное производство длится до сих пор.

«Аппарат омбудсмена обратился к генпрокурору с просьбой взять это обращение под личный контроль, а также дать юридическую оценку действиям врача частной клиники», — сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.