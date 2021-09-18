Пресс-служба аппарата омбудсмена 17 сентября сообщила, что задержанный накануне бывший член Совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаз Сарыбаев намерен объявить голодовку.

Алмаз Сарыбаев.

По данным ведомства, Сарыбаев письменно обратился к омбудсмену Токону Мамытову и сообщил, что с 16:00 часов 17 сентября объявит голодовку.

«Основанием для этого он считает заведение на него незаконного и необоснованного уголовного дела», — отметили в аппарате.

Обращение Сарыбаев передал через сотрудников акыйкатчы, которые встретились с ним 17 сентября в ИВС ГУВД Бишкека.

В Госслужбе исполнения наказания и в ГУВД Бишкека пока не прокомментировали заявление Сарыбаева.

Алмаз Сарыбаев был задержан 15 сентября по подозрению в подготовке насильственного и вооруженного захвата власти. На следующий день Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения — его заключили под стражу до 17 часов 00 минут 15 ноября 2021 года. Сообщалось, что все это время он будет находиться в учреждении №21 ГСИН при минюсте — то есть, в СИЗО-1 Бишкека.

Дело о попытке захвата власти

Ранее в соцсетях распространилась запись якобы разговора экс-замглавы МВД Курсана Асанова с человеком, голос которого похож на голос Сарыбаева. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

На записи якобы Асанов говорит, что Акаев спрашивал у него о наличии оружия и заявил о готовности неких молодых людей при необходимости захватить власть.

Затем, якобы Сарыбаев говорит, что может собрать людей из Чалдовара и Токмака. Затем люди на записи говорят об экс-спикере Канате Исаеве и экс-полпреде правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимове.

Также в сети распространилось письмо нескольких деятелей культуры, обращенное президенту Садыру Жапарову. Они попросили главу государства принять жесткие меры в отношении некоторых политиков, которые якобы собираются 17 сентября захватить власть, устроив вооруженный переворот.

В письме упоминаются имена экс-полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова, действующих депутатов парламента Бакыта Жетигенова, Жанара Акаева, Алтынбека Сулайманова. А так же бывших депутатов Исмаила Исакова, Ахматбека Келдибекова, Жылдызкан Жолдошевой и представителя партии «Улуу Кыргызстан» Азамата Мусакеева.

Однако некоторые из деятелей культуры, чьи имена указаны в обращении, заявили, что текста самого письма не видели.

«Так как я устала от беспорядков в обществе, дала согласие, но не подписала письмо. Это письмо я не видела. Людей, которых указали в обращении, я уважаю», — написала поэтесса Менди Мамазаирова на своей странице в фейсбуке.

По обвинению в подготовке к захвату власти 14 сентября задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека Курсана Асанова. По данным МВД, «Асанов в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку и организацию насильственного захвата власти в нарушение Конституции».

Адвокаты Асанова сообщили СМИ, что разговор с записи о якобы планировании захвата власти был давно, а сама запись смонтирована.

На следующий день, 15 сентября, в следственную службу МВД вызвали ряд политиков, чьи имена упоминались либо в записи, либо в письме деятелей культуры.

Так на допросе в качестве свидетелей побывали действующие и бывшие депутаты Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Канат Исаев, Ахматбек Келдибеков, Исмаил Исаков и Бакыт Жетигенов. Также допросили и экс-полпреда Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Допросы политиков проходили на протяжении 3-4 часов. Все политики, выйдя с допросов, отрицали причастность к призывам о захвате власти.