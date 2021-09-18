Экс-президента Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности по делу «Кумтора». Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По данным спецслужбы, Жээнбеков с утра находится в ГСУ ГКНБ.

При этом в окружении экс-президента отметили, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля.

«Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 сентября, дает ответы следственным органам на ранее поставленные вопросы. Отметим, что в бытность премьер-министром и президентом Жээнбеков какие-либо решения, касающиеся месторождения Кумтор, не принимал, а также не подписывал никакое соглашение с канадской стороной», — заявили в окружении экс-президента.

Ранее, 12 августа, Жээнбеков уже побывал на допросе в ГКНБ по делу «Кумтора». Тогда ему задали вопросы, связанные со временем, когда он был премьер-министром.

Накануне также по делу золоторудного месторождения Кумтор был задержан бывший премьер-министр Джоомарт Оторбаев. Оторбаев занимал эту должность с 25 марта 2014 года по 24 апреля 2015 года.

Допросы и задержания по делу «Кумтора»

Ещё 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев и ряд действующих депутатов, в том числе Асылбек Жээнбеков.

Из них суд уже признал виновным экс-депутатов Талантбека Узакбаева и Исхака Пирматова. Их обоих суд приговорил к штрафу в размере 300 тысяч сомов. Также по делу «Кумтора» в СИЗО ГКНБ до 30 сентября будут находиться Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Абылгазиева же отпустили под домашний арест до конца срока следствия. Он выплатил государству 50 млн сомов.

Кроме них, 2 августа в Кыргызстан дать показания по этому делу даже вернулся беглый бывший президент Аскар Акаев.

Однако Акаев не был задержан, в отличии от других политиков. В тот же день он сообщил, что согласился помогать следствию, а спустя неделю покинул Кыргызстан.