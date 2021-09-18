Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association; LBMA) 17 сентября приостановила членство компании «Кыргызалтын» в своем списке надежных поставщиков (Good Delivery List). Об этом сообщила пресс-служба организации.

На сайте ассоциации отметили, что такое решение принято из-за несоблюдения требований программы ответственного снабжения.

«С 17 сентября вся продукция завода больше не будет считаться хорошей поставкой», — отметили в LBMA.

Потеря аккредитации ограничит доступ «Кыргызалтына» к основному рынку, потому что крупные банки, доминирующие в торговле драгоценными металлами, как правило, обрабатывают только металл с нефтеперерабатывающих заводов, входящих в список «надежных поставщиков» LBMA.

Почему LBMA исключила «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков?

В июне 2021 года Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов сообщила, что изучает действия ОАО «Кыргызалтын» в связи с обвинениями в адрес компании, «касающихся поставок и возможностью мошенничества».

Ранее канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc. обвинила госкомпанию «Кыргызалтын», которая является их крупнейшим акционером, в содействии кыргызским властям и заявила, что она пыталась осуществлять мошеннические платежи.

Однако «Кыргызалтыне» отрицает все обвинения. В компании опровергли обвинения канадской компании и попросили их воздержаться от голословных обвинений.

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