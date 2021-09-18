Адвокат Нурбек Токтакунов на своей странице в фейсбуке заявил, что «кыргызские спецслужбы содействовали похищению самого настоящего кыргыза».

«Выясняется, что Орхан Инанды ещё в 2016 году подал прошение о выходе из турецкого гражданства. Это значит, что уголовное дело о якобы незаконном предоставлении ему кыргызского гражданства несостоятельно. Кыргызские спецслужбы содействовали похищению иностранными спецслужбами самого настоящего кыргыза», — написал адвокат.

В интервью «Клоопу» он уточнил, что неважно, когда Орхан Инанды получил кыргызское гражданство.

«По большому счету не важно, какие были нарушения. Его уже признали кыргызом. Общий принцип состоит в том, чтобы не выдавать своих граждан. Все формальности не имеют никакого значения», — сказал адвокат Токтакунов.

Суд по делу Орхана Инанды

Накануне, 16 сентября, состоялось слушание по делу Орхана Инанды. Госинформагентство Турции Anadolu сообщило, что Инанды принял в них участие из тюрьмы посредством видеоконференции.

Орхан Инанды до и после похищения.

По данным агентства, он сказал, что из-за перелома руки и из-за того, что ему были недоступны некоторые свидетельские показания по этому делу не смог подготовиться к суду, и попросил о предоставлении дополнительного времени.

«Инанды заявил, что является гражданином Кыргызстана и отметил, что суд не имеет права привлекать его к ответственности, так как он подал заявление о выходе из гражданства Турции», — пишет турецкое СМИ En Son Haber.

Также Инанды потребовал освободить его из тюрьмы из-за проблем со здоровьем.

Однако суд оставил Инанды под стражей и назначил следующее заседание на 23 ноября.

Гражданство Инанды

8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды два гражданства. По данным милиции, он получил гражданство Кыргызстана в 2012 году, и пользовался турецким паспортом со сроком действия до 2024 года.

Однако, до этого, адвокатесса Инанды Таалайгуль Токтакунова заявляла, что турецкий паспорт ее подзащитного недействителен.

Также глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что следствие ведет проверку ещё с 2019 года по законности выданного паспорта и заявил, что «Инанды не родился и не вырос в Кыргызстане и он не кыргыз, иначе все было бы по-другому».

Кроме того, Ташиев заявил, что Инанды нарушил закон, используя два паспорта. За это ему грозит уголовное дело в Кыргызстане.

Однако, юристы опровергли слова Ташиева. По их словам, незаконно иметь паспорт Кыргызстана и быть гражданином сопредельных стран — Казахстана, Узбекистана, Китая и Таджикистана.

Гражданин Кыргызстана имеет право быть гражданином любой другой страны и пользоваться обоими паспортами. И в законодательстве не предусмотрена ответственность за использование этих документов.

По теме: