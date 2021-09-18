Середина сентября 2021 года обернулась очередными задержаниями — а причиной ареста довольно амбициозных политиков стала аудиозапись, на которой якобы обсуждалась попытка захвата власти. Все это очень напомнило 2016-17 года, когда подобный повод для задержания использовался не раз и привел к срокам от пяти до 20 лет лишения свободы. Рассказываем.

Что случилось?

Курсан Асанов

В середине сентября в соцсетях распространилась запись якобы разговора экс-замглавы МВД Курсана Асанова. На ней он якобы разговаривал с бывшим членом совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмазом Сарыбаевым. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

На записи якобы Асанов говорит, что Акаев спрашивал у него о наличии оружия и заявил о готовности неких молодых людей при необходимости захватить власть.

Затем, якобы Сарыбаев говорит, что может собрать людей из Чалдовара и Токмака. Затем люди на записи говорят об экс-спикере Канате Исаеве и экс-полпреде правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимове.

На что это похоже?

В 2016 году в интернет слили якобы разговоры участников движения «Народный парламент», оппозиции правления Алмазбека Атамбаева. Те якобы разговаривали об отставке президента и правительства. Членами движения были экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков, экс-кандидат в президенты (не набравший и одного процента на выборах) Толубай Колубаев, бывший судья Марат Султанов, а также Александр Гусев и Тойгонбек Калматов.

Подлинность записи не была доказана, но они были обвинены в попытке захвата власти и разжигании розни, и осуждены на сроки от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы.

Бектур Асанов, Дастан Сарыгулов, Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков

Кроме членов «Народного парламента» в 2016 году по аналогичным обвинениям были арестованы еще несколько политиков — экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-депутат Кубанычбек Кадыров, эксперт Эрнест Карыбеков, экс-директор госпредприятия «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов. И снова была слита в сеть якобы запись разговора политиков.

Канат Исаев

30 сентября 2017 года, накануне выборов президента, Госкомитет национальной безопасности задержал депутата Каната Исаева. До этого в видеохостинге Youtube некий Абдураим Бакытов опубликовал видео, на котором Канатбек Исаев якобы передает миллион сомов «боевикам» на встрече в кафе.

Следствие решило, что Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков». По данным Госкомитета национальной безопасности, целью Исаева был «насильственный захват власти» в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября.

В середине октября 2017 года в интернете опубликовали аудиозапись с якобы призывами к свержению власти, озвученными экс-депутатом Казыбеком Шайымбетовым. В итоге Шайымбетова задержали и обвинили в приготовлении к организации массовых беспорядков, приготовлении к насильственному захвату власти и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Его задержание было связано с задержанием Каната Исаева.

Что творится сейчас?

Любимый метод Атамбаева для давления на оппозицию применили против самого бывшего президента.

Вечером 16 сентября Первомайский районный суд Бишкека принял решение отправить экс-зам главу МВД Курсана Асанова в СИЗО-50 по статье «Насильственный захват власти».

«Там содержатся обвиняемые в особо тяжких преступлений. Это говорит о том, что МВД заинтересованы в определенном исходе этого дела», — заявил адвокат Асанова Икрамидин Айткулов. По этому делу также проходят депутат Акаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Акаев назвал запись «некачественным контентом фабрики троллей», а обвинения в планировании захвата власти «надуманными» и «безосновательными».

Депутат подчеркнул, что «не обсуждал и не планировал захват власти» ни с одним из политиков или общественных деятелей. Его допросили. Кроме Акаева на допросе побывали экс-спикер Канат Исаев, экс-министр обороны Исмаил Исаков и экс-депутат Ахматбек Келдибеков. На допрос также вызывали экс-члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева, а затем МВД сообщило о его задержании. Омбудсмен сообщил, что Сарыбаев объявил голодовку.

Что было тогда?

В 2016 году членов «Народного парламента» осудили на сроки от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы. Экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков был осужден на 14 лет, аналогичный срок получил экс-кандидат в президенты (не набравший и одного процента на выборах) Толубай Колубаев, бывшего судью Марата Султанова осудили на 10 лет, а Александр Гусев и Тойгонбек Калматов получили пять и шесть лет условного срока.

Правозащитники с самого начала говорили, что осужденные политики — политзаключенные. Политики также не признавали свою вину.

Другие противники Атамбаева, также задержанные по делу с аудиозаписью, получили схожие сроки. За «попытку захвата власти» Дастан Сарыгулов получил четыре года лишения свободы, три из них условно, Бектур Асанов получил 12 лет колонии усиленного режима, Кубанычбек Кадыров — 12 лет с конфискацией имущества, а Эрнест Карыбеков — 20 лет колонии усиленного режима.

Против Каната Исаева были возбуждены и другие дела, связанные с его работой в бытность мэром Токмока. Дела накладывались одно на другое, увеличивая его срок.

И что, они сидели по 20 лет?

Нет. В январе 2018 года Каната Исаева признали виновным в продаже госимущества в бытность мэром Токмака и приговорили к 12 годам колонии с конфискацией имущества, хотя в начале следствие требовало 20 лет. Благодаря амнистии срок снизился до 9 лет.

В конце июня 2018 года Бишкекский городской суд переквалифицировал статью «Коррупция» в деле Исаева о незаконной передаче муниципальной земли под строительство автобазы и здания рынка в Токмаке в статью «Злоупотребление должностными полномочиями». Так как по новой статье срок давности преступления уже истёк, дело против Исаева, за которое его уже осудили на 12 лет, прекратили. Но он остался в заключении из-за обвинения в подготовке насильственного захвата власти.

Всего из-за обвинений в «подготовке беспорядков» он провел в СИЗО почти 10 месяцев, в июле 2018 года, уже при правлении Сооронбая Жээнбекова, его отпустили под домашний арест. Весной 2019 года это дело приостановили и обязались провести экспертизу, чтобы убедиться, что на записи действительно голос Исаева.

Проходивший по делу совместно с Канатом Исаевым Казыбек Шайымбетов тоже явно был освобожден — в ноябре 2020 года он вошел в состав Конституционного совещания.

Бекболот Талгарбеков после освобождения из заключения в 2019 году. Фото: Вести



В 2019 году с лидера движения «Народный парламент» Бекболота Талгарбекова и его соратника Марата Султанова сняли обвинения в попытке захвата власти, но обвинение в разжигании вражды все еще оставалось. В феврале 2021 года Верховный суд сообщил, что дело в отношении участников «Народного парламента» Бекболота Талгарбекова, Марата Султанова и Толубая Колубаева было пересмотрено, приговор был отменен.

Политзаключенных Асанова и Кадырова освободили досрочно в феврале 2019 года. В марте того же года срок их коллеги Эрнеста Карыбекова сократили до 11 лет лишения свободы, а в феврале он просил перевести его в колонию поселение.

3 февраля 2021 года Верховный суд удовлетворил ходатайство адвоката осужденного политического деятеля Эрнеста Карыбекова о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Приговоры Первомайского районного суда от 2017 года, Бишкекского городского суда от 2018 года, постановления Верховного суда от 2018 и 2019 годов в отношении Карыбекова были отменены.