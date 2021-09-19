Фото: Диана Светличная

Средняя школа имени Жусупа Абдрахманова в селе Ананьево одна из старейших в Кыргызстане. В свое время ее окончили выдающиеся просветители и государственные деятели Кыргызстана Жусуп Абдырахманов и Касым Тыныстанов.

Фото: Диана Светличная

Она была построена в 1908 году. Это одноэтажное здание с низкими потолками и крошечными окнами. Без водопровода и с туалетом на улице. Все в этой школе дышит 1908 годом. В каждом классе здесь можно увидеть большую черную контрамарку – изобретение первой половины 18 века. Эти печи были широко распространены в 19 веке, в 20 веке их заменило паровое отопление.

Фото: Диана Светличная

Фото: Диана Светличная

Фото: Диана Светличная

«В этом классе зимой мы стараемся не заниматься, если он отапливается, мы задыхаемся. Дым по всей школе, в коридоре ничего не видно. С этими контрамарками одни проблемы, чинят – чинят их, но все равно дышать нечем. Приходится выбирать: или тепло, но нечем дышать, или есть чем дышать, но холодно. Обычно мы выбираем второе. И дети, и мы сами часто болеем», — рассказывают учителя.

Фото: Диана Светличная

Фото: Диана Светличная

Фото: Диана Светличная

В этой школе учится 415 детей. Учатся они в две смены. Кабинетов не хватает, ни о каких новых технологиях речь тут не идет. Старые парты, деревянные доски, на стенах плакаты.

«Осенью и весной крыша течет, своими силами что-то пытаемся сделать. Вот трещина идет по стене, вон пол проваливается. В этот класс стараемся не входить, тут может обвалиться стена», — ведет нас по узкому коридору завуч школы Гульнара Касымалиева.

Фото: Диана Светличная

На стенах в коридоре школьные газеты, рисунки, на подоконниках герань. Обязательный элемент каждого класса – доисторический умывальник. Сверху в него заливается ведро воды, внизу стоит ведро для слива. Помыли руки, вытерли висящим на гвоздике полотенцем.

Столовая – маленькое помещение во дворе. Чисто, пусто, темно. Под потолком раскачивается лампочка Ильича.

«Горячего питания у нас нет. Вот завтраки даем детям. Это коржик или булочка с чаем», — показывает Гульнара Шатыкановна. В столовой уже знакомые умывальники, во дворе бочка с водой.

Фото: Диана Светличная

Фото: Диана Светличная

Тут же здание больше похожее на ангар. Завуч говорит, это их актовый и спортивный зал. В туалет, находящийся за хозпостройками, войти мы не решились.

«До того, как МЧС выписало нашей школе заключение об аварийности, к нам лет пять подряд приезжали депутаты. Походят, посмотрят, говорят, ну еще лет 15 тут можно учиться», — рассказывает завуч.

Фото: Диана Светличная

В ста метрах от старой ведется строительство новой двухэтажной школы. Государство выделило средства и обещало ввести в эксплуатацию ее к новому учебному году. Пока мы видим здесь только стены, с коммуникациями и отделкой еще ничего не ясно.

«У нас в селе главная проблема – вода. Ее дают на час в обед. Поэтому, что там будет в новой школе с отоплением, канализацией, я сказать не могу», — признается завуч.

Мы ходим по недостроенному объекту, обращаем внимание, что помещения какие-то маленькие, даже в сравнении с классами старой школы эти кабинеты меньше.

«Да, мы тоже сразу сказали, что это очень маленькие классные комнаты, у нас в классах до 30 детей, а сюда вместится не больше 16 и при этом учитель будет прижат к доске. Но мы и этому рады, пусть только скорее достроят. Будем учиться в несколько смен, но хоть в безопасности и, может быть, в тепле. Мы надеемся».

Фото и текст Дианы Светличной