Фото: Жузумкан Асхатбекова

«В 68 году здесь посёлка не было. Одни горы. Людей сюда привезли. Здесь был совхоз. Виноград, яблоки выращивали. В этом здании было общежитие для колхозников. В 71 или 72 году его переделали под школу. В 74-ом я в нее пошёл, в 84-ом закончил», — рассказывает Нармамат, охранник средней школы №60 имени Каныбека Абдылдаева в селе Таш-Арык Карасуйского района Ошской области.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Он работает за мизерную зарплату в 5000 сомов, пока его дочь не окончит школу. Тогда придется уезжать и искать другую работу, чтобы обеспечивать университет. В селе другой работы нет. Совхоз «Кыргызстан» давно обанкротился.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

«Эта наша столовая. Как в 19 веке, да?», — вздыхают учителя. Школа отапливается печьми. Настоящими печьми, на которых также кипятят воду для чая и мытья рук. «Раньше все школы были такие. Только другие школы сейчас новые, современные. А у нас осталась такой же».

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Основная причина аварийности школы – «физический износ и стихийное бедствие». В 2011 году после землетрясения по зданию пошли трещины. Экс-президент Жээнбеков, тогда еще губернатор, лично приезжал и все видел. В 2014 году утвердили проект новой школы. В 2015 году вырыли котлован и залили фундамент. А потом деньги закончились.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Основная причина аварийности школы – «физический износ и стихийное бедствие». В 2011 году после землетрясения по зданию пошли трещины. Экс-президент Жээнбеков, тогда еще губернатор, лично приезжал и все видел. В 2014 году утвердили проект новой школы. В 2015 году вырыли котлован и залили фундамент. А потом деньги закончились.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

На строительство новой школы нужно 58 миллионов сомов, которых нет. «Сто раз писали в министерство образования. Каждый год меняется министр. Что делать?! Недавно писали президенту Жапарову. Сказали, 20 миллионов выделят в этом квартале. Пока ничего нет. 6 лет уже обещают каждый год».

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Все трещины в итоге учителя заштукатурили, кроме одной, самой большой, которую заштукатурить невозможно. Дети учатся в этой школе в 3 смены, 6 дней в неделю. Между сменами учатся нулевые и первые классы. Сидят по три человека за партой.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Свет плохо проникает сквозь окна и ученики жалуются на то, что у них болят глаза. Вход в класс украшает надпись на английском, которая в этом контексте звучит издевательски: «No pains, no gains» — «без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

«Я думаю, нет в других местах таких школ, где мучаются, как мы», – говорит директор школы Абубакир Кожошев. К сожалению, он ошибается.

Текст: Анастасия Валеева

Фото: Жузумкан Асхатбекова