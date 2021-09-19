Пресс-служба ГУВД Бишкека разъяснила детали дела о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, в котором фигурирует бывший президент Алмазбек Атамбаев и похищенный турецкими спецслужбами глава школ «Сапат» Орхан Инанды.

Паспорт Орхана Инанды.

В милиции сообщили, что досудебные производства по этому делу расследованы по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Коррупция». Отмечается, что пакет документов для получения гражданства Кыргызстана был подделан, а бланки были составлены с грубейшими нарушениями.

«Трое граждан Турции находившиеся за пределами Кыргызстана, даже не пересекали государственную границу Кыргызстана. Другие семеро граждан Турции приезжали в Кыргызстан, где получив паспорта сразу выехали», — рассказали в ГУВД.

По их данным, все эти десять граждан Турции до этого были внесены в список гюленовского движения «FETO», признанной террористической организацией в Турции.

В ходе расследования вручены уведомления о подозрении директору департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Мухаббат Пратовой, бывшей начальнице паспортного стола Гульнаре Бердигуловой, а также экс-вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву.

Также подозреваемыми по этому делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаеву и экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Сапар Исаков и Алмазбек Атамбаев на презентации нового паспорта в 2017 году.

Бывшему ответственному секретарю комиссии по вопросам гражданства при президенте Эрнисту Апилову, а также экс-директору департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС Дуйшону Сатыбалдиеву также были вручены уведомления.

Кроме того, бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-председателю ГКНБ Бусурманкул Табалдиев были объявлены в международный розыск.

Их подозревают в подписании документов и в даче незаконных указаний ускорить процесс выдачи гражданства Кыргызстана уроженцам Турции.

В ГУВД также отметили, что уведомление о подозрении в коррупции было вручено Атамбаеву 15 сентября. А на следующий день вынесен обвинительный акт и уголовное дело в этот же день было передано в Первомайский райсуд.

Ранее адвокат Атамбаева Замир Жоошев сообщал, что уведомление о подозрении в преступлении бывшему президенту вручили в его день рождения — 17 сентября.

Что было известно до этого?

10 июля ГУВД Бишкека начала досудебное производство по статье «Коррупция» по факту незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам в 2016 году.

Милиция сообщала, что Алмазбек Атамбаев и экс-руководитель Комиссии по вопросам гражданства Фарид Ниязов в 2016 году незаконно приняли в гражданство десять граждан Турции и выдали им паспорта граждан Кыргызской Республики.

Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов.

Затем по делу о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции задержали экс-главу департамента регистрации населения ГРС Дүйшона Сатыбалдиева и бывшего ответственного секретаря Комиссии по вопросам гражданства при президенте Эрниста Апилова.

Также обвинение по этому делу было предъявлено и Ниязову. Сам он назвал заведенное на него дело «политическим заказом» и заявил, что получение Орханом Инанды кыргызского гражданства было законным. В ГКНБ ответили, что это попытка «придать себе облик узника совести».

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