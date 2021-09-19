Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom.

В начале августа Элайым, студентка столичного вуза, решила устроиться на работу велокурьером. «Страха работать не было, потому что уже был опыт. Я с 10 лет езжу по городу на велосипеде», — говорит девушка.

Сейчас она работает ежедневно примерно по восемь часов и проезжает десятки километров по всему городу. Девушка постоянно сталкивается с разными препятствиями, которые мешают передвигаться на двухколесном транспорте.

«У нас в городе приоритет у автомобилистов, а пешим и велокурьерам приоритета нет. Например, есть ступеньки, а пандуса нет. Нам приходится таскать велик, а сзади у нас ещё и сумка. Поэтому физически устаем. В подземных переходах наклон пандусов тоже превышает нормы, они для вида просто», — говорит девушка.

Элайым / Фото: Peshcom

Однако она рада, что в городе на тротуарах появились велодорожки. «По Советской и по проспекту Мира езжу по велополосам. Там удобно. Хотя люди ещё не научились ходить только по своей части. Но все равно удобнее, чем в других местах».

Бишкекская велоинфраструктура

Городская велосреда складывается не только из велодорожек. Это и велопарковки, байкшеринг, возможность перевозить велосипед на общественном транспорте.

Однако сейчас у городских властей нет комплексного подхода к развитию инфраструктуры для велосипедистов.

В 2016 году в южной части Бишкека появились первые прогулочные велодорожки — они связывали лишь небольшой участок города. За последние несколько лет городские власти проложили совмещенные с тротуарами велополосы на проспекте Чуй, Манаса, улице Абдрахманова, Масалиева и Токомбаева (Южной магистрали).

На этих участках постоянно происходят разногласия между велосипедистами и пешеходами: велополосы почти не отличаются от пешеходного пространства, а ширина тротуаров не везде позволяет адекватно разделить пешеходные и велопути.

Предполагалось, что маршрут по этим улицам будет кольцевым, но велополосы часто прерываются, а путепровод на проспекте Манаса почти недоступен для проезда.

Обрыв велополосы по ул. Абдрахманова Пешеходы на пересечении Абдрахманова/Киевская Машины на велополосе по ул. Абдрахманова Проход под путепроводом по пр. Манаса

Из-за неразвитой системы велодорожек и плохих тротуаров велосипедисты продолжают ездить по дорогами. За 6 месяцев 2021 года в Бишкеке было зарегистрировано более 40 ДТП с участием велосипедистов.

Несмотря на все сложности, горожане продолжают пересаживаться на велосипеды. Но официальных данных о количестве велосипедистов в городе нет. Почему люди выбирают велотранспорт? И кто, кроме городских служб, развивает велоинфраструктуру столицы?

Сотрудники на велосипедах

Врач-стоматолог клиники «Эстет» Ана Шейко добирается на работу на велосипеде. Приезжает она вместе с годовалой дочкой, которую сажает в велоприцеп. По словам Аны, первое время ездить было страшно. Но сейчас и она, и ее дочка уже привыкли. «По дороге она часто засыпает. Чтобы она поспала, я проезжаю кружок вокруг [Южной] магистрали», — рассказывает девушка.

Ана Шейко и ее велосипед с детским велоприцепом / Фото: личный архив Аны

В марте прошлого года начальник ее клиники Александр Солошенко приобрел 20 велосипедов для своих сотрудников и установил велопарковку — так они смогли работать в локдаун и спокойно пробираться через блокпосты. Сейчас врачей, которые приезжают на работу на велосипеде, стало меньше.

Велопарковка возле клиники «Эстет» / Фото: Peshcom

Чинара Джапаркулова, самая старшая в коллективе, работает в клинике санитаркой. Она одна из тех, кто периодически продолжает приезжать на работу на велосипеде.

«Я не продолжаю постоянно ездить, потому что очень много машин, я просто боюсь. У нас есть велодорожки, но по ним невозможно ездить, наши люди ещё не поняли, где велодорожки, а где тротуар. Никто не уступает», — рассказывает Чинара. Сейчас она приезжает на работу на велосипеде в основном в выходные дни, когда на дорогах меньше машин.

Приезжает на работу на велосипеде и Андрей Тарасов, начальник одного из отделов в банке.

Он пересел на велосипед только весной 2021 года и теперь каждый день проезжает 12 километров от дома до офиса и обратно. Раньше он ездил на работу на маршрутках. «Первое время мне было не очень удобно добираться на велосипеде, но через пару дней я привык», — говорит Андрей.

Андрей Тарасов / Фото: Peshcom

В прошлом году возле его офиса появилась велопарковка, а благодаря гардеробной он может сменить спортивную одежду на офисную рубашку и брюки.

Создать условия для Андрея, его коллег-велосипедистов и клиентов решила директор филиала «Банка Азии» Нургуля Джуманова.

«Мы заметили, что многие клиенты стали приезжать к нам в банк на велике. Раньше они прислоняли его к лестнице, или просто оставляли. Были случаи, когда велосипеды угоняли. Наши сотрудники тоже стали приезжать на работу на велосипедах, особенно в период локдауна», — рассказывает Джуманова.

Ее инициативу быстро переняли соседствующий с банком торговый центр и жилой дом с офисами на первом этаже. Они обратились к Нургуле, чтобы узнать о подрядчиках и тоже установили велопарковки. Теперь в районе пересечения улиц Киевской и Шевченко стоят сразу три велопарковки.

Велопарковка возле ТРЦ «I-Mall»; парковка возле жилого дома по адресу Киевская 190 / Фото: Peshcom Велопарковка возле ТРЦ «I-Mall»; парковка возле жилого дома по адресу Киевская 190 / Фото: Peshcom

Кто ставит велопарковки?

Всего велопарковок по городу не так много, и они разбросаны по городу. По данным картографического сервиса 2ГИС, в Бишкеке их более 100. Все они установлены возле различных магазинов, бизнес-центров, кафе, а также рядом с некоторыми госорганами.

По данным мэрии, сейчас в городе нет ни одной муниципальной велопарковки, которая бы находилась на балансе городских служб.

Одна из первых велопарковок в городе появилась на проспекте Манаса в 2012 году возле кофейни Sierra. По словам Евгении, менеджера заведения, установить велопарковку решил генеральный директор для поддержания здорового образа жизни и соответствия международным стандартам. «Он жил в Новой Зеландии и много бывал в других странах. Там для них норма иметь велопарковку», — поясняет Евгения.

Сейчас велопарковки установлены у всех филиалов кофейни. Ими пользуются как гости, так и сотрудники.

Велопарковка возле кофейни Sierra на проспекте Манаса / Фото: Peshcom

Более 15 велосипедных стоянок появились возле гипермаркетов сети «Народный» и «Глобус».

«Практически с самого первого дня, как мы открывали наши магазины, если позволяло место, то мы устанавливали велопарковки. Это наша политика. Мы не оцениваем трафик, есть ли велосипедисты, или их нет. Установка велопарковки — по умолчанию», — объясняет Роман, директор по маркетингу.

Однако, по его словам, установить велостоянку получается не всегда, потому что прилегающая территория порой не находится в ведении магазинов.

Некоторые велопарковки являются не только составляющей частью городской среды, но и своеобразными арт или рекламными объектами некоторых компаний.

Парковка, как реклама пиццерии Парковка возле кондитерской в фирменном цвете компании Велопарковка возле бара с велосипедом, который стал местной достопримечательностью / Фото: Peshcom

Велостоянки возле государственных или муниципальных органов встречаются реже. Например, в 2014 году велопарковку установили возле здания мэрии, однако сейчас ее нет. Нам не смогли ответить на вопрос, почему ее убрали.

Зато велопарковки есть возле здания Нацбанка, который соседствует с мэрией, и их филиала на пересечении улиц Чуй и Уметалиева.

Велопарковка возле Нацбанка / Фото: Peshcom

По словам сотрудников Национального банка, велопарковки появились в 2019 году. Одну из них установила администрация ведомства, другую профсоюз — после того, как к ним обратились сотрудники-велосипедисты.

Отсутствие повсеместных велопарковок вынуждает горожан оставлять свои велосипеды где придется: возле фонарных столбов, деревьев, лестничных перил и заборов.

Забор вместо велопарковки у ЦУМа / Фото: Peshcom

Развитие велодоставки

В последние годы в Бишкеке активно развиваются и сервисы велодоставки. С утра до вечера на улицах города можно встретить велокурьеров, одетых в яркую одежду с большими сумками за плечами.

В службе доставки «Кенгуру» нам рассказали, что их велокурьеры жалуются на отсутствие велодорожек по всему городу и плохие тротуары. Они также сталкиваются с нежеланием автомобилистов делиться дорогой — их часто прижимают к обочине и подрезают.

Помимо велокурьеров, в «Кенгуру» есть пешие, авто и мотокурьеры. Однако плюсами велодоставки компания называет скорость и мобильность. «Велосипед стоит не так дорого, но облегчает работу курьера. При этом мы ограничиваем радиус обслуживания для велокурьеров, чтобы им не приходилось выполнять заказы на слишком далёкие расстояния», — рассказывают в службе.

Велокурьеры — самая активная группа людей, передвигающихся на велосипеде. Они используют большинство улиц, проезжают все районы города и тратят на это больше всего времени.

Российский сервис доставки еды «Delivery Club» и консалтинговая компания «КБ Стрелка» предлагают использовать анализ данных велокурьеров для развития велоинфраструктуры городов.

В 2021 году они провели исследование 15 российских городов-миллионников, где проанализировали передвижения велокурьеров и обычных велосипедистов. Они выявили самые используемые маршруты, недостатки инфраструктуры и разработали предложения для ее развития.

«Данные о передвижении курьеров позволяют оценить, как отличается использование велосипеда в городе для повседневных перемещений от рекреационных поездок. Поведение человека, который выбирает велосипед для поездки в магазин или на работу, очень похоже на то, как строят свои маршруты велокурьеры», — говорят в Delivery Club.

Велопрокат

Сейчас в Бишкеке отсутствует единая сеть проката велосипедов, которой могли бы пользоваться горожане.

Тем не менее, велосипед можно взять в аренду на Южной магистрали, в парке Победы, в Дубовом парке или на площади Ала-Тоо. Конечно, такой вид проката велосипедов используется в прогулочных и развлекательных целях. Однако он играет важную роль в популяризации велосипедов среди горожан.

Стоимость такого проката варьируется от 100 до 200 сомов в час.

Велопрокат на Южной магистрали обосновался прямо на велополосе / Фото: Peshcom

Взять велосипед в аренду для постоянного передвижения по городу можно в спортивных магазинах. В одном из них рассказали, что весной и летом 2020 года были разобраны все велосипеды, предназначенные для проката.

Сейчас велосипеды в аренду берут реже, в основном на несколько дней или неделю. На длительный срок чаще берут иностранцы или те, кто уезжает на них на Иссык-Куль. На месяц и более велосипед не берут, потому что аренда выходит дороже его приобретения.

Стоит прокат велосипеда в таких магазинах от 600 сомов в сутки, однако при длительной аренде можно договориться дешевле.

Во многих городах существует байкшеринг — система автоматизированного проката велосипедов. Например, в Алматы по всему городу установлены более 180 станций проката велосипедов. Добираясь от одной точки в городе до другой, горожане просто возвращают велосипеды на станции.

Стоимость такого проката гораздо дешевле, чем в Бишкеке. Например, алматинцы могут брать велосипед напрокат бесплатно до 30 минут. Абонемент на 3 месяца стоит около 1200 сомов, а годовой — около 2000 сомов.

Инвестирование в велосреду

Во многих городах мира городские власти активно развивают велоинфраструктуру. Их опыт уже сейчас доказывает, что вклад в велосреду запускает цепочку положительных эффектов.

За последний год в Бишкеке велосипедисты не раз пытались привлечь внимание городских властей к развитию инфраструктуры и проблемам безопасности. Но в мэрии почти год друг за другом сменялись градоначальники и это мешало успешно решать проблемы.

Однако после последней встречи велоактивистов с акимом Первомайского района летом 2021 года, по городу частично обновили разметку, дорисовали велосипедные знаки и заасфальтировали пешеходный мост на проспекте Манаса, через который проходит велополоса.

Мост на проспекте Манаса до и после ремонта / Фото: Peshcom

О новых планах развития велоинфраструктуры в Бишкеке городские власти не говорят. Денег на строительство новых велодорожек или доработку существующих, например, на их покраску другим цветом, по данным мэрии, пока нет.

Автор: Алексей Журавлев

Редактура: Рада Валентина кызы, Анна Капушенко