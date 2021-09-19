Фото: Диана Светличная

Средняя школа имени Абдылдаева в селе Кара-Тоо Кочкорского района Нарынской области была построена в 1927 году методом ашара. Без малого сто лет здание успело послужить и детским домом, и интернатом, и школой. За это время маленькая саманная постройка под горой осела, осыпалась, обветшала. В 2015 году районный отдел МЧС признал здание аварийным.

Фото: Диана Светличная

В октябре 2020 года в селе началось строительство новой школы на 275 учеников, для этих целей было выделено 3 гектара земли и более 90 млн сомов.

Фото: Диана Светличная

«Да, начали строить новую школу, дети и родители обрадовались, планировали учебу в новом здании. Строители залили фундамент и остановились, потому что прекратили финансирование, денег нет. Учимся в старом здании», — рассказывает директор школы Талгар Исаев.

Фото: Диана Светличная

Мы идем по длинному коридору, под нами скрипят полы, через щели во входной двери виден школьный двор. Уборщица тщательно протирает подоконники, натирает потрескавшиеся рамы.

Фото: Диана Светличная

«Крыша протекает. С потолка все время сыпется песок. Стены смещены, при малейшем землетрясении потолок может упасть. Двери очень старые, толком не закрываются. Зимой очень холодно в классах. Дети сидят на уроках в куртках. Окна старые, солнце хотя бы немного греет. Ремонту школа не подлежит», — продолжает директор.

Фото: Диана Светличная

За окном бегают дети, играют в прятки. На них красивая школьная форма, девочки в белых бантах и белых колготках, мальчики в белых рубашках и бордовых пиджаках. Совсем не отличаются от столичных детей. Только учатся в небезопасном месте, в школе без воды, отопления и с уличным туалетом.

Фото: Диана Светличная

«Наши дети, конечно, учатся в экстремальных условиях. Чтобы дойти до школы, нужно перейти водный канал, он отделяет село от школы. Каждый раз переживаем, особенно за малышей, могут упасть в воду», — продолжает Талгар Усонбаевич.

Обогревается школа контрамарками. В каждом классе в углу чернеет напоминание о прошлом – печка из 19 века. К ней сиротливо жмется электрический обогреватель.

Фото: Диана Светличная

«По пожарным соображениям такие обогреватели ставить запрещено, но мы ставим, деваться некуда. Сильно холодно в классах», — оправдывается директор.

Фото: Диана Светличная

За учительницей из школы вышли дети, выстроились в шеренгу, идут в ногу. Учительница ускорила шаг, почти бежит, ноги путаются в подоле шерстяной юбки, дети бегут за ней. Спрашиваем директора, куда бежит эта группа. Директор отвечает, что это урок физкультуры, спортзала в школе нет, учительницы начальной школы у своих классов ведут все предметы, включая физкультуру.

Фото: Диана Светличная

«У нас знаете какие учителя? Настоящие патриоты, любят свое село, свою работу, и дети у нас воспитанные, хорошие. В других районах миграция, люди уезжают кто куда, у нас такого нет. Наоборот, население растет».

Фото: Диана Светличная

Главная дорога в селе шумит тополями, деревья тянутся к небу, по дороге небольшими группами из школы идут дети. По пути им встречается домашняя живность, мелкие магазинчики, огромное аварийное, с трещиной по всему фасаду, здание ДК. Дети не видят разбитой дороги, полуразрушенных строений. Они видят лица друг друга, смеются, толкаются, подпрыгивают вверх.

Фото: Диана Светличная

Спрашиваем людей у магазина, куда можно пойти в их селе детям. Наш вопрос застает их врасплох. Люди переглядываются, долго думают.

«Мальчики могут пойти в спортзал на борьбу. А девочкам куда ходить? Они помогают по дому», — отвечает один из мужчин.

Материал Дианы Светличной