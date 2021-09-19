Средняя школа имени Абдылдаева в селе Кара-Тоо Кочкорского района Нарынской области была построена в 1927 году методом ашара. Без малого сто лет здание успело послужить и детским домом, и интернатом, и школой. За это время маленькая саманная постройка под горой осела, осыпалась, обветшала. В 2015 году районный отдел МЧС признал здание аварийным.
В октябре 2020 года в селе началось строительство новой школы на 275 учеников, для этих целей было выделено 3 гектара земли и более 90 млн сомов.
«Да, начали строить новую школу, дети и родители обрадовались, планировали учебу в новом здании. Строители залили фундамент и остановились, потому что прекратили финансирование, денег нет. Учимся в старом здании», — рассказывает директор школы Талгар Исаев.
Мы идем по длинному коридору, под нами скрипят полы, через щели во входной двери виден школьный двор. Уборщица тщательно протирает подоконники, натирает потрескавшиеся рамы.
«Крыша протекает. С потолка все время сыпется песок. Стены смещены, при малейшем землетрясении потолок может упасть. Двери очень старые, толком не закрываются. Зимой очень холодно в классах. Дети сидят на уроках в куртках. Окна старые, солнце хотя бы немного греет. Ремонту школа не подлежит», — продолжает директор.
За окном бегают дети, играют в прятки. На них красивая школьная форма, девочки в белых бантах и белых колготках, мальчики в белых рубашках и бордовых пиджаках. Совсем не отличаются от столичных детей. Только учатся в небезопасном месте, в школе без воды, отопления и с уличным туалетом.
«Наши дети, конечно, учатся в экстремальных условиях. Чтобы дойти до школы, нужно перейти водный канал, он отделяет село от школы. Каждый раз переживаем, особенно за малышей, могут упасть в воду», — продолжает Талгар Усонбаевич.
Обогревается школа контрамарками. В каждом классе в углу чернеет напоминание о прошлом – печка из 19 века. К ней сиротливо жмется электрический обогреватель.
«По пожарным соображениям такие обогреватели ставить запрещено, но мы ставим, деваться некуда. Сильно холодно в классах», — оправдывается директор.
За учительницей из школы вышли дети, выстроились в шеренгу, идут в ногу. Учительница ускорила шаг, почти бежит, ноги путаются в подоле шерстяной юбки, дети бегут за ней. Спрашиваем директора, куда бежит эта группа. Директор отвечает, что это урок физкультуры, спортзала в школе нет, учительницы начальной школы у своих классов ведут все предметы, включая физкультуру.
«У нас знаете какие учителя? Настоящие патриоты, любят свое село, свою работу, и дети у нас воспитанные, хорошие. В других районах миграция, люди уезжают кто куда, у нас такого нет. Наоборот, население растет».
Главная дорога в селе шумит тополями, деревья тянутся к небу, по дороге небольшими группами из школы идут дети. По пути им встречается домашняя живность, мелкие магазинчики, огромное аварийное, с трещиной по всему фасаду, здание ДК. Дети не видят разбитой дороги, полуразрушенных строений. Они видят лица друг друга, смеются, толкаются, подпрыгивают вверх.
Спрашиваем людей у магазина, куда можно пойти в их селе детям. Наш вопрос застает их врасплох. Люди переглядываются, долго думают.
«Мальчики могут пойти в спортзал на борьбу. А девочкам куда ходить? Они помогают по дому», — отвечает один из мужчин.
Материал Дианы Светличной