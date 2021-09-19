Акжол Махмудов

Экс-таможенник Райымбек Матраимов, признавшийся в коррупции, подарил трехкомнатную квартиру в Бишкеке призеру Олимпийских игр по борьбе Акжолу Махмудову. Об этом сообщили в соцсетях его семейного фонда «Исмаил Ата».

Сообщается, что 17 сентября в Оше состоялось награждение спортсменов, в котором приняли участие более 500 спортсменов. На церемонии также присутствовали мэр Оша Алмаз Мамбетов и депутат парламента, бывший спортсмен Шайлообек Атазов, тесно связанный с семьей Матраимовых.

«Со стороны президента фонда “Исмаил-Ата” Райымбека Исмаиловича Акжолу Махмудову была подарена элитная квартира в Бишкеке», — сказал Атазов в своем выступлении.

Акжол Махмудов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио по борьбе греко-римского стиля.

Отношения Матраимовых со спорстменами

Дарья Маслова, фото: Мекеним Кыргызстан

В окружении клана Матраимовых много спортсменов. Влиятельная семья открыла спортклуб «Эрем», в котором позволила тренироваться многим из них. Также она использовала их в политагитации для своей партии «Мекеним Кыргызстан» в 2020 году, среди членов политобъединения, например, была бегунья Дарья Маслова.

Среди таможенников, связанных с кланом, также есть спортсмены — например, Данияр Абдраимов, главный тренер футбольного клуба «Эрем» и инспектор юго-западной таможни.

Адилет Култаев — замначальник отдела юго-западной таможни, игрок футбольного клуба «Эрем». Эламан Аринов — игрок «Эрем», инспектор юго-западной таможни. Нуртилек Жайлообаев — сотрудник отдела по борьбе с контрабандой оперативной таможни. Он тоже игрок футбольного клуба «Эрем».

Жамалидин Мусаев

Жамалидин Мусаев — известный волейболист, игрок сборной Кыргызстана по волейболу и волейбольной команды спортклуба «Эрем». Сотрудник Центральной таможни. Асан Сатыбалдиев тоже играет в волейбольной команде «Эрем» — он сотрудник Центральной таможни.

Кумар Жалиев — известный кикбоксер. Работает в отделе таможенного сопровождения. Журналисты расследователи считают, что на самом деле Жалиев — телохранитель Райымбека Матраимова.

Илимбек Аттокуров — тренер клуба «Эрем» по дзюдо. 31 декабря 2020 года попал в резерв кадров таможни.

Кылычбек Саркарбаев

Кылычбек Саркарбаев — боец смешанных единоборств, выступал в чемпионате Евразии Mix Fight Combat. Он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых на юге Кыргызстана. Кроме того, по словам оппонентов Матраимова, участвовал в разборках и нападениях на них.

Съездбек Кошоев — профессиональный борец, который внезапно стал временным владельцем логистического центра «Юнилаб», который буквально «отжали» у бизнесмена Сыргака Кенжебаева. Кошоев дружит с людьми из окружения семей Матраимовых и Абдукадыр — например, с Нурбеком Керимбековым, директором «Тарим Транс», важной торговой компании в сети Абдукадыров. Керимбеков также часто представляет интересы Матраимовых.

Частью «таможенной империи» Матраимовых является «Мега Логистик», которая частично принадлежит двум людям, тесно связанным с семьей Матраимовых и их бизнесом.

Это все тот же Нурбек Керимбеков, который увлекается боевыми искусствами, борьбой и конным спортом. Согласно сообщениям в СМИ и информации от источников в сфере перевозок, он өкүл бала («посажёный сын») Алмазбека Арстанбаева, бизнесмена, который, в свою очередь, приходится посажёным сыном Раимбеку Матраимову.

Также есть Майрамбек Абдирашит уулу — борец, связанный с матраимовским клубом «Эрем». Он также основал компанию «АвтоЭкспресс Инвест», которая управляла терминалом в Кара-Суу.

Кто такой Райымбек Матраимов?

Райымбек Матраимов

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Хабибула Абдукадыр на инаугурации Сооронбая Жээнбекова

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами.

В декабре 2020 года власти США внесли Райымбека Матраимова и его жену Уулкан Тургунову в санкционный «список Магнитского» из-за их причастности к масштабной коррупции в Кыргызстане.

Уулкан Тургунова

После того, как 15 апреля стало известно, что уголовное дело против Матраимова было прекращено, посольство США сообщило о своем «разочаровании», пообещав заморозить его активы.

«Соединенные Штаты по-прежнему намерены замораживать его преступные активы за рубежом и заниматься их возвращением кыргызскому народу», — сообщило посольство.

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