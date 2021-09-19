Центризбирком 16 сентября опубликовал смету расходов на парламентские выборы, назначенные на 28 ноября 2021 года.

По данным ЦИК, общая сумма расходов составила 592,5 млн сомов. Большую часть из них планируется потратить на зарплаты сотрудникам.

Смета расходов на выборы ЖК 2021. Скриншот из документа ЦИК.

В смете указаны точные суммы, которые необходимы для услуг связи, аренды, транспорта, изготовления печатной продукции, а также приобретения канцтоваров и прочего. При этом на «прочие расходы» выделено более 172 млн сомов.

На предстоящих парламентских выборах будет 36 окружных избирательных комиссий и 2 492 участковых избирательных комиссий, 57 из которых находятся за рубежом. На работу УИКов в других странах ЦИК выделил 18 млн сомов.

Ранее, 8 сентября, глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова на встрече с журналистами сообщала, что на предстоящие парламентские выборы 28 ноября планируют потратить около 602 млн сомов. Но тогда она отметила, что это не окончательная сумма, которую планируют потратить на выборный процесс.

Сколько потратили на выборы

За последний год в Кыргызстане прошли несколько выборов. Так, на парламентские выборы, прошедшие в октябре 2020 года из республиканского бюджета выделили 449 млн 583 тысяч сомов. При этом в начале смета была почти на два миллиона сомов меньше.

Кроме этого, тогда власти Кыргызстана получили поддержку от Турции в виде 8 млн сомов на покупку автоматических урн для голосования и мониторов.

Позже ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными. Такое решение в комиссии приняли на фоне недовольства граждан итогами выборов из-за подкупа и использования админресурса.

После этих выборов власть в стране поменялась, и 10 января 2021 года в стране прошли досрочные президентские выборы, на которых победу одержал Садыр Жапаров. В этот же день в стране прошел и референдум по форме правления. Они обошлись бюджету в 549 млн сомов, согласно утвержденной смете ЦИК.

Затем 11 апреля 2021 года в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции. Общая сумма, потраченная на эти процессы, составила 425,2 млн сомов.

В Бишкеке, Оше и Токмоке результаты местных выборов 11 апреля отменили и провели перевыборы. Повторные выборы 11 июля в горкенеши этих городов обошлись в 48 млн сомов.