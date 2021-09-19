В Бишкеке открылось отделение детской онкологии и онкогематологии. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба минздравсоцразвития.

По данным ведомства, новый 5-этажный корпус построен на территории Наццентра охраны материнства и детства.

18 сентября состоялась официальная церемония открытия. В ней приняли участие президент Садыр Жапаров, а также гости из Кувейта, Катара и Саудовской Аравии.

Алымкадыр Бейшеналиев, Садыр Жапаров и Мухаммад Абдурахман Аль-Шая. Фото: Пресс-служба администрации президента.

В пресс-службе администрации президента отметили, что строительство детской больницы полностью профинансировало общественное объединение «Ас-Сафа».

Садыр Жапаров вручил почетную грамоту главе благотворительного фонда «Ас-Сафа» шейху Мухаммаду Абдурахману Аль-Шая за вклад в дело охраны здоровья населения и благотворительность.

Садыр Жапаров и Мухаммад Абдурахман Аль-Шая. Фото: Пресс-служба администрации президента.

«Большая часть смертности, наблюдаемой в детской онкологии, являлась осложнениями от терапии и отсутствием условий для лечения детей. Теперь в распоряжении детской онкологии впервые будет собственная реанимация с аппаратом для гемодиализа. Появилась возможность оказания помощи пациентам с опухолью головного мозга, число которых составляет до 30% всех больных», — отметили в ведомстве.

Также по их данным, в новом отделении созданы условия для проведения трансплантации костного мозга.

«Как показывает всемирный опыт, только после перевода отделения детской онкологии в специализированную детскую клинику, возможны положительные сдвиги в развитии всей детской онкослужбы и снижения летальности», — заявили в пресс-службе президента.

Ранее в Кыргызстане больные раком дети получали лечение в отделении детской онкологии в Наццентре онкологии и гематологии.

«Ас-Сафа»

«Центр Ас-Сафа» был открыт в 2015 году гражданином Кувейта шейхом Мухаммадом Абдурахманом Аль-Шая. Основной целью фонда является оказание помощи нуждающимся семьям, детям-сиротам и многодетным матерям одиночкам.

За это время благотворительный фонд построил шесть школ. Фонд обеспечивает всех учащихся этих школ летней, зимней одеждой и необходимыми канцелярскими товарами и книгами для учебы.

Накануне состоялось открытие соцгородка для вдов и матерей одиночек в Токмаке, нового мужского общежития для людей с ограниченными возможностями и новой школы-лицея «Аманат-Токмок».

Также в июле этого года фонд начал строительство нового корпуса отделений ЛОР и офтальмологии в том же Наццентре охраны материнства и детства.