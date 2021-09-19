Популярное украинское телешоу о путешествиях «Орёл и Решка» посетило Иссык-Куль. Новый выпуск программы состоялся 18 сентября.

На этот раз съемочная команда взобралась на горы Тянь-Шаня, искупалась в Иссык-Куле на берегу скандально известного пляжа «Золотые пески», а также попробовала холодный суп ашлян-фу, которым славится город Каракол.

В этом выпуске ведущая Анфиса Черных провела выходные за $100, а Антон Зайцев потратил более $11 тысяч.

Добравшись до озера, Черных отметила доступность разных развлечений на берегу. Она прокатилась на колесе обозрения, американских горках и полетала с парашютом в «Золотых песках». Однако возвращаться туда она снова не захотела.

Зайцев, в свою очередь, добрался на вертолете до базового лагеря «Южный Энилчек» и отобедал с видом на Пик Победы и Пик Хан-Тенгри — самые высокие вершины в Кыргызстане.

«В них невозможно не влюбиться», — сказал он.

На второй день своего путешествия Зайцев посетил ущелье Алтын-Арашан.Там он оставил клад — бутылку со $100.

«Неважно по-богатому или по-бедному, ты всем сердцем чувствуешь, что смотришь на настоящее чудо света. Какое величие природы, нетронутое человеком», — заключили ведущие «Орла и Решки».

Неделю назад вышел выпуск программы, в котором их команда побывала на юге Кыргызстана.

Ранее Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов сообщал, что команда «Орла и Решки» посетили Кыргызстан с 1 по 17 июля. По данным ведомства, съемки проходили в Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.