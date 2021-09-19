Власти Великобритании исключили Кыргызстан из списка стран, опасных для путешествия в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Кыргызстан находится в янтарном списке. Это означает, что приезжающие из Кыргызстана в Великобританию освобождены от 10-дневного карантина по прибытию, если они полностью вакцинированы.

Отмечается, что такое решение МИД Великобритании принял 17 сентября. При этом ведомство сообщило, что власти Кыргызстан советуют людям ограничить поездки в города Бишкек и Ош, а также в Чуйскую и Ошскую области.

Кроме этого, правительство Великобритании рекомендовало своим гражданам быть осторожнее, при посещении Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, так как не исключены теракты.

«Стычки могут произойти вдоль спорной кыргызско-таджикской границы. В предыдущих инцидентах были задействованы как мирные жители, так и пограничники, а в некоторых случаях применялось огнестрельное оружие.

Также время от времени происходят инциденты с безопасностью на кыргызско-узбекской и кыргызско-казахстанской границах. В любой момент существует опасность дальнейшего локального насилия и закрытия границ», — заявило ведомство.

Также власти Великобритании подчеркнули, что двойное гражданство в Кыргызстане не признается.

В августе минздравсоцразвития Кыргызстана заявляло, что пандемия коронавируса в стране идет на спад. За последние недели количество новых случаев заражение не превышает 100.

При этом в стране с 6 млн населения полностью вакцинированы всего 565 тысяч человек.

О какой стычке идет речь?

28 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт. Жители приграничных сел закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение. Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая.

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили более 80 таджикистанцев.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены. По данным властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.