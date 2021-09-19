Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 588 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 69 человек.
- Бишкек — 41;
- Иссык-Кульская область —11;
- Чуйская область — 6;
- Нарынская область — 4;
- Джалал-Абадская область —4;
- Таласская область — 3.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 722 случая заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 19 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 594 пациента. Еще 881 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 78 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 172 189 пациентов.
При этом, на 19 сентября в Кыргызстане более 764 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, а вторую — более 565 тысячи человек.